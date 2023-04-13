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Лига Европы
Манчестер Юнайтед
13.04.2023 22:00 - : -
Севилья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
13 апреля 2023, 02:35 |
10
0

Манчестер Юнайтед – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/4 финала Лиги Европы

13 апреля 2023, 02:35 |
10
0
Манчестер Юнайтед – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

13 апреля на «Олд Траффорд» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Севильей».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

«Нервьоненсе» – неудобный противник для манкунианцев. В 2018-м году они выбили английский гранд в 1/8 финала Лиги чемпионов. А через 2 года был памятный финал Лиги Европы, с победой испанцев в затяжной серии пенальти.

Манчестер Юнайтед – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Манчестер Юнайтед – Севилья. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Лиги Европы
Манчестер Юнайтед Севилья Манчестер Юнайтед - Севилья смотреть онлайн Лига Европы
Источник Sport.ua
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