13 апреля на «Олд Траффорд» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Севильей».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.

«Нервьоненсе» – неудобный противник для манкунианцев. В 2018-м году они выбили английский гранд в 1/8 финала Лиги чемпионов. А через 2 года был памятный финал Лиги Европы, с победой испанцев в затяжной серии пенальти.

Манчестер Юнайтед – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция