13.04.2023 22:00 - : -
Лига чемпионов13 апреля 2023, 02:35 |
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Манчестер Юнайтед – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого матча 1/4 финала Лиги Европы
13 апреля 2023, 02:35 |
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13 апреля на «Олд Траффорд» пройдет первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Севильей».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на MEGOGO.
«Нервьоненсе» – неудобный противник для манкунианцев. В 2018-м году они выбили английский гранд в 1/8 финала Лиги чемпионов. А через 2 года был памятный финал Лиги Европы, с победой испанцев в затяжной серии пенальти.
Манчестер Юнайтед – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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