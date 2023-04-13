Определен лучший игрок четвертьфинала Лиги чемпионов между Реалом и Челси

В среду, 12 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Реал» Мадрид и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «сливочных».

Вингер королевского клуба Винисиус Жуниор получил награду лучшему игроку матча от УЕФА.

Технические наблюдатели УЕФА отметили: «Он был выдающейся индивидуальной угрозой для «Реала». У «Челси» был план остановить его, но его постоянство, интенсивность и энергия во время игры проявились. Он отдал две результативные передачи и сыграл решающую роль в еще одной игре на уровне Лиги чемпионов».

Вини оформил ассист на Марко Асенсио, который забил 2-й гол в ворота лондонского клуба, а также помог Кариму Бензему открыть счет в игре: после удара бразильца Кепа отбил мяч прям на ногу французу, который забил в пустые ворота.

По оценкам WhoScored лучшим также стал Винисиус Жуниор (оценка 8.0).

Оценки WhoScored за матч Реал – Челси – 2:0