Назван лучший игрок первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов Милан – Наполи
Эту награду получил Браим Диас
В среду, 12 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Милан» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «россонери».
23-летний испанский полузащитник «Милана» Браим Диас получил награду лучшему игроку матча от УЕФА.
Технические наблюдатели УЕФА отметили: «Он сыграл важную роль для достижения цели. Всякий раз, когда он был с мячом, он показывал блестящую игру, которая имела невероятное значение для определения лучшей команды между двумя очень равными коллективами. Он изменил темп игры и имел хорошее техническое исполнение».
Однако статистический портал WhoScored поставил наивысшую оценку голкиперу «Милана» Майку Меньяну (7.6 баллов). Диас получил 7.4.
Оценки WhoScored за матч Милан – Наполи – 1:0
Díaz was dynamite 👏#UCL pic.twitter.com/llbRpvgBRs— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2023
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