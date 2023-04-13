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Лига чемпионов
13 апреля 2023, 03:07 |
18
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Назван лучший игрок первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов Милан – Наполи

Эту награду получил Браим Диас

13 апреля 2023, 03:07 |
18
0
Назван лучший игрок первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов Милан – Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас и Майк Меньян

В среду, 12 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Милан» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «россонери».

23-летний испанский полузащитник «Милана» Браим Диас получил награду лучшему игроку матча от УЕФА.

Технические наблюдатели УЕФА отметили: «Он сыграл важную роль для достижения цели. Всякий раз, когда он был с мячом, он показывал блестящую игру, которая имела невероятное значение для определения лучшей команды между двумя очень равными коллективами. Он изменил темп игры и имел хорошее техническое исполнение».

Однако статистический портал WhoScored поставил наивысшую оценку голкиперу «Милана» Майку Меньяну (7.6 баллов). Диас получил 7.4.

Оценки WhoScored за матч Милан – Наполи – 1:0

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Браим Диас Майк Меньян лучший игрок Милан Наполи Милан - Наполи WhoScored Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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