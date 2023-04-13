Назван лучший игрок первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов Милан – Наполи

В среду, 12 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между клубами «Милан» и «Наполи». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «россонери».

23-летний испанский полузащитник «Милана» Браим Диас получил награду лучшему игроку матча от УЕФА.

Технические наблюдатели УЕФА отметили: «Он сыграл важную роль для достижения цели. Всякий раз, когда он был с мячом, он показывал блестящую игру, которая имела невероятное значение для определения лучшей команды между двумя очень равными коллективами. Он изменил темп игры и имел хорошее техническое исполнение».

Однако статистический портал WhoScored поставил наивысшую оценку голкиперу «Милана» Майку Меньяну (7.6 баллов). Диас получил 7.4.

Оценки WhoScored за матч Милан – Наполи – 1:0