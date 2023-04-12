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  4. Источник: Караваев может остаться в Динамо, но к нему есть интерес с Европы
Украина. Премьер лига
12 апреля 2023, 23:06 |
1400
3

Источник: Караваев может остаться в Динамо, но к нему есть интерес с Европы

«Бело-синие» могут продлить контракт с 30-летним правым защитником

12 апреля 2023, 23:06 |
1400
3
Источник: Караваев может остаться в Динамо, но к нему есть интерес с Европы
ФК Динамо Киев. Александр Караваев

Киевский футбольный клуб «Динамо» может продлить контракт с 30-летним украинским правым защитником Александром Караваевым.

Ранее сообщалось, что с Караваевым и еще двумя футболистами «бело-синие» планируют расстаться летом, когда у них закончится контракт (30 июня). Однако по информации FootBoom, руководство киевлян еще не приняло решение на счет Александра и у него есть неплохие шансы продлить соглашение с клубом.

В тоже время источник сообщает, что к Караваеву проявляют интерес несколько клубов Европы и две команды УПЛ.

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продление контракта трансферы трансферы УПЛ Александр Караваев Динамо Киев
Источник Footboom
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Gargantua
агент начинает блефовать
какой там интерес в 31 год
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0
nivavn
О-о, починається новий серіал.
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0
GloryUkraine
З Європи?  Кіпр, можливо Польща та Чехія. 
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0
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