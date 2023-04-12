Источник: Караваев может остаться в Динамо, но к нему есть интерес с Европы

Киевский футбольный клуб «Динамо» может продлить контракт с 30-летним украинским правым защитником Александром Караваевым.

Ранее сообщалось, что с Караваевым и еще двумя футболистами «бело-синие» планируют расстаться летом, когда у них закончится контракт (30 июня). Однако по информации FootBoom, руководство киевлян еще не приняло решение на счет Александра и у него есть неплохие шансы продлить соглашение с клубом.

В тоже время источник сообщает, что к Караваеву проявляют интерес несколько клубов Европы и две команды УПЛ.