Источник: Караваев может остаться в Динамо, но к нему есть интерес с Европы
«Бело-синие» могут продлить контракт с 30-летним правым защитником
Киевский футбольный клуб «Динамо» может продлить контракт с 30-летним украинским правым защитником Александром Караваевым.
Ранее сообщалось, что с Караваевым и еще двумя футболистами «бело-синие» планируют расстаться летом, когда у них закончится контракт (30 июня). Однако по информации FootBoom, руководство киевлян еще не приняло решение на счет Александра и у него есть неплохие шансы продлить соглашение с клубом.
В тоже время источник сообщает, что к Караваеву проявляют интерес несколько клубов Европы и две команды УПЛ.
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