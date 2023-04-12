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  4. ФОТО. Шевченко и Мальдини. Легенды Милана – на трибунах матча ЛЧ
Лига чемпионов
12 апреля 2023, 22:30 | Обновлено 12 апреля 2023, 22:42
2330
1

ФОТО. Шевченко и Мальдини. Легенды Милана – на трибунах матча ЛЧ

12 апреля в игре 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» принимает «Наполи»

12 апреля 2023, 22:30 | Обновлено 12 апреля 2023, 22:42
2330
1
ФОТО. Шевченко и Мальдини. Легенды Милана – на трибунах матча ЛЧ
MEGOGO. Шевченко и Мальдини

В среду, 12 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» принимает «Наполи».

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Матч на «Сан-Сиро» посетили легенды «Милана» – украинец Андрей Шевченко и итальянец Паоло Мальдини.

Выступая за «Милан», Андрей Шевченко выиграл Лигу чемпионов 2002/03 и Золотой мяч 2004.

ФОТО. Шевченко и Мальдини. Легенды Милана – на трибунах матча ЛЧ

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Милан Наполи Лига чемпионов Милан - Наполи фото Андрей Шевченко Паоло Мальдини
Источник Sport.ua
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andre_lui
"Ти іди в напад, а я крию ліву бровку..."
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