Лига чемпионов12 апреля 2023, 22:30 | Обновлено 12 апреля 2023, 22:42
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ФОТО. Шевченко и Мальдини. Легенды Милана – на трибунах матча ЛЧ
12 апреля в игре 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» принимает «Наполи»
12 апреля 2023, 22:30 | Обновлено 12 апреля 2023, 22:42
2330
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В среду, 12 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» принимает «Наполи».
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Матч на «Сан-Сиро» посетили легенды «Милана» – украинец Андрей Шевченко и итальянец Паоло Мальдини.
Выступая за «Милан», Андрей Шевченко выиграл Лигу чемпионов 2002/03 и Золотой мяч 2004.
Читайте также:Милан – Наполи. Текстовая трансляция. LIVE
ФОТО. Шевченко и Мальдини. Легенды Милана – на трибунах матча ЛЧ
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