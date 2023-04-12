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  4. ЛЕОНЕНКО: «Шахтер играет только отрезками хорошо, класса у команды нет»
Украина. Премьер лига
12 апреля 2023, 22:04 |
176
0

ЛЕОНЕНКО: «Шахтер играет только отрезками хорошо, класса у команды нет»

Бывший форвард «Динамо» разобрал игру «горняков»

12 апреля 2023, 22:04 |
176
0
ЛЕОНЕНКО: «Шахтер играет только отрезками хорошо, класса у команды нет»
ФК Шахтер Донецк

Бывший форвард «Динамо» Виктор Леоненко раскритиковал «Шахтер» за матч со «Львовом» (2:1).

«Честно говоря, «Шахтер» играет только отрезками хорошо. На самом деле непонятно вообще, во что он играет. Кто-то ходит пешком, никуда не торопится, ну пляжный такой вариантик, в итоге голевые моменты они забить не могут. И в конце концов — «роды» за 20-30 секунд.

Это говорит о чем? Это говорит о том, что класса у команды нет. Бежит хорошо выходит из обороны в атаку, и только добегают до штрафной, все, дальше мы не знаем, что делать. Еще и не умеем, мастерства нету. Потому что когда есть мастерство, ребята, просто забили – и уже решайте свои вопросы.

По игре «Шахтер» пока только отрезками показывает хорошее качество, а в основном, честно говоря, не особо радует, хоть и моменты есть. Не скажу, кстати, что их много. «Шахтер» реально не радует, друзья, – сказал Леоненко в телеграм-канале.

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Виктор Леоненко Львов чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Игор Йовичевич Украинская Премьер-лига Львов - Шахтер
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