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  4. Три украинки попали в список участниц основы большого турнира в Риме
WTA
12 апреля 2023, 21:23 |
255
0

Три украинки попали в список участниц основы большого турнира в Риме

Ангелина Калинина, Марта Костюк и Элина Свитолина точно сыграют в столице Италии

12 апреля 2023, 21:23 |
255
0
Три украинки попали в список участниц основы большого турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Стал известен список участниц грунтового турнира WTA 1000 в Риме, который состоится с 9 по 20 мая.

В основной сетке Украину представят Ангелина Калинина и Марта Костюк, а также Элина Свитолина, которая воспользовалась защищенным рейтингом.

Также стоит отметить, что Леся Цуренко – вторая в альтернативном списке, Катерина Байндл – седьмая.

Элина Свитолина выигрывала Открытый чемпионата Италии в 2017 и в 2018 годах.

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WTA Рим Элина Свитолина Ангелина Калинина Марта Костюк
Источник Twitter
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