Три украинки попали в список участниц основы большого турнира в Риме

Стал известен список участниц грунтового турнира WTA 1000 в Риме, который состоится с 9 по 20 мая.

В основной сетке Украину представят Ангелина Калинина и Марта Костюк, а также Элина Свитолина, которая воспользовалась защищенным рейтингом.

Также стоит отметить, что Леся Цуренко – вторая в альтернативном списке, Катерина Байндл – седьмая.

Элина Свитолина выигрывала Открытый чемпионата Италии в 2017 и в 2018 годах.