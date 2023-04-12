WTA12 апреля 2023, 21:23 |
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Три украинки попали в список участниц основы большого турнира в Риме
Ангелина Калинина, Марта Костюк и Элина Свитолина точно сыграют в столице Италии
12 апреля 2023, 21:23 |
255
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Стал известен список участниц грунтового турнира WTA 1000 в Риме, который состоится с 9 по 20 мая.
В основной сетке Украину представят Ангелина Калинина и Марта Костюк, а также Элина Свитолина, которая воспользовалась защищенным рейтингом.
Также стоит отметить, что Леся Цуренко – вторая в альтернативном списке, Катерина Байндл – седьмая.
Элина Свитолина выигрывала Открытый чемпионата Италии в 2017 и в 2018 годах.
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