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WTA
11 апреля 2023, 15:56 | Обновлено 11 апреля 2023, 16:11
233
0

Свитолина сыграет на турнире WTA 1000 в Риме

Украинка воспользуется защищенным рейтингом

11 апреля 2023, 15:56 | Обновлено 11 апреля 2023, 16:11
233
0
Свитолина сыграет на турнире WTA 1000 в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

28-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина сможет принять участие в турнире WTA 1000 в Риме, который состоится с 9 по 20 мая.

Будучи двукратной победительницей данного турнира (2017, 2018), Свитолина сможет воспользоваться защищенным рейтингом.

Как известно, на прошлой неделе украинка вернулась в тур после рождения дочери в октябре прошлого года. В первом круге турнира в Чарлстоне Элина уступила Юлии Путинцевой.

На этой неделе Элина Свитолина выступает на турнире ITF в Кьяссо (Швейцария).

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Элина Свитолина WTA Рим
Источник Sport.ua
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