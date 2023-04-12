Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Де ДЗЕРБИ: «Мудрик – топ-игрок. У него есть все, чтобы стать звездой АПЛ»
Англия
12 апреля 2023, 21:25 | Обновлено 12 апреля 2023, 21:26
951
8

Де ДЗЕРБИ: «Мудрик – топ-игрок. У него есть все, чтобы стать звездой АПЛ»

Главный тренер «Брайтона» верит в успех украинского вингера «Челси»

12 апреля 2023, 21:25 | Обновлено 12 апреля 2023, 21:26
951
8
Де ДЗЕРБИ: «Мудрик – топ-игрок. У него есть все, чтобы стать звездой АПЛ»
Twitter. Роберто Де Дзерби и Михаил Мудрик

Главный тренер английского футбольного клуба «Брайтон» Роберто Де Дзерби позитивно высказался о перспективах украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Мудрик – топ-игрок. Думаю, для него сложно стартовать в другой стране, другой команде.

Каждый знает, в какой ситуации в этом году находится «Челси». Это очень тяжело для всех, особенно для молодого игрока, для молодого парня.

Думаю, у него есть все, чтобы стать звездой АПЛ».

Де Дзерби и Мудрик работали вместе в «Шахтере». Мудрик выступал в донецком клубе с 2018 по 2022 год, а с 2021 по 2022 наставником «горняков» являлся именно Роберто Де Дзерби, откуда итальянец и перебрался в «Брайтон».

По теме:
Реал – Челси. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Реал – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лунин и Мудрик – на скамейке. Стартовые составы на матч ЛЧ Реал – Челси
Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик Брайтон Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник talkSPORT
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пере ГВАРДИОЛА: «Цыганков рассчитывал на более именитый клуб, чем Жирона»
Футбол | 12 апреля 2023, 14:07 3
Пере ГВАРДИОЛА: «Цыганков рассчитывал на более именитый клуб, чем Жирона»
Пере ГВАРДИОЛА: «Цыганков рассчитывал на более именитый клуб, чем Жирона»

Брат Пепа Гвардиолы – о трансфере Виктора Цыганкова

Львов – Шахтер – 1:2. Как лидер спас матч УПЛ на 95-й минуте. Обзор игры
Футбол | 12 апреля 2023, 16:45 12
Львов – Шахтер – 1:2. Как лидер спас матч УПЛ на 95-й минуте. Обзор игры
Львов – Шахтер – 1:2. Как лидер спас матч УПЛ на 95-й минуте. Обзор игры

Фрагменты матча УПЛ

ДОЛГОПОЛОВ: Россияне обезглавили украинского солдата. Это просто политика?
Война | 12.04.2023, 09:57
ДОЛГОПОЛОВ: Россияне обезглавили украинского солдата. Это просто политика?
ДОЛГОПОЛОВ: Россияне обезглавили украинского солдата. Это просто политика?
Итальянское дерби. Стартовые составы на матч Милан – Наполи
Футбол | 12.04.2023, 20:45
Итальянское дерби. Стартовые составы на матч Милан – Наполи
Итальянское дерби. Стартовые составы на матч Милан – Наполи
Полесье разорвало контракт с игроком, толкнувшим девушку-арбитра
Футбол | 12.04.2023, 10:58
Полесье разорвало контракт с игроком, толкнувшим девушку-арбитра
Полесье разорвало контракт с игроком, толкнувшим девушку-арбитра
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Циганков заграв в Жироні без проблем , а тут якась потрібна незрозуміла адаптація і скільки часу вона може тривати
Ответить
+3
Kain_X_Rain
Шахта провернула Аферу столітя ))))Це як показати подліннік,а втулити підробку за шалені гроші ))))
Ответить
+1
fitnes_sports066
Итальянец не констатирует факт не анализирует ситуацию А просто думает, другими словами учитывая менталитет итальянцев это чисто романтизм.
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
dd22ff33
Де Дзерби так увлекся хвалой Мудрика, что я бы не удивился, если он пригласит его перейти в Брайтон, чтобы вновь поработать вместе
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон-2023/24
Стал известен состав сборной Украины по биатлону на сезон-2023/24
12.04.2023, 14:20 2
Биатлон
Китаец проиграл вторую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам
Китаец проиграл вторую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам
10.04.2023, 20:23 2
Другие виды
Манчестер Сити – Бавария – 3:0. Разгром Бундесмашины. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Бавария – 3:0. Разгром Бундесмашины. Видео голов и обзор
12.04.2023, 00:02
Футбол
Ахметов подал иск на полное возмещение россией всех убытков с 2014 года
Ахметов подал иск на полное возмещение россией всех убытков с 2014 года
11.04.2023, 12:24 15
Война
С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны
С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны
10.04.2023, 23:57 12
Футбол
Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами
Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами
11.04.2023, 21:40 15
Футбол
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
10.04.2023, 18:25 20
Футбол
ФОТО. Сексуальная американская волейболистка снялась топлес
ФОТО. Сексуальная американская волейболистка снялась топлес
12.04.2023, 12:42 2
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности