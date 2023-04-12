Де ДЗЕРБИ: «Мудрик – топ-игрок. У него есть все, чтобы стать звездой АПЛ»

Главный тренер английского футбольного клуба «Брайтон» Роберто Де Дзерби позитивно высказался о перспективах украинского вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика:

«Мудрик – топ-игрок. Думаю, для него сложно стартовать в другой стране, другой команде.

Каждый знает, в какой ситуации в этом году находится «Челси». Это очень тяжело для всех, особенно для молодого игрока, для молодого парня.

Думаю, у него есть все, чтобы стать звездой АПЛ».

Де Дзерби и Мудрик работали вместе в «Шахтере». Мудрик выступал в донецком клубе с 2018 по 2022 год, а с 2021 по 2022 наставником «горняков» являлся именно Роберто Де Дзерби, откуда итальянец и перебрался в «Брайтон».