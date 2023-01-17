Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Посмотрим, сможет ли Мудрик оправдать ожидания»
Тренер уверен, что у Мудрика может быть большая карьера
Наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби, который во время работы в «Шахтере» начал доверять Михаилу Мудрику, оценил переход украинского хавбека в «Челси».
«У Михаила есть потенциал провести карьеру на топ-уровне. Как я уже говорил, я даже думаю, что он может выиграть Золотой мяч. Мудрик – классный игрок, но очень чувствительный».
«Ему нужно чувствовать привязанность к себе. Посмотрим, сможет ли Михаил реализовать потенциал и оправдать ожидания», — сказал Де Дзерби.
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