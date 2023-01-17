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Англия
17 января 2023, 13:47 | Обновлено 17 января 2023, 13:55
1723
0

Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Посмотрим, сможет ли Мудрик оправдать ожидания»

Тренер уверен, что у Мудрика может быть большая карьера

17 января 2023, 13:47 | Обновлено 17 января 2023, 13:55
1723
0
Роберто ДЕ ДЗЕРБИ: «Посмотрим, сможет ли Мудрик оправдать ожидания»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби, который во время работы в «Шахтере» начал доверять Михаилу Мудрику, оценил переход украинского хавбека в «Челси».

«У Михаила есть потенциал провести карьеру на топ-уровне. Как я уже говорил, я даже думаю, что он может выиграть Золотой мяч. Мудрик – классный игрок, но очень чувствительный».

«Ему нужно чувствовать привязанность к себе. Посмотрим, сможет ли Михаил реализовать потенциал и оправдать ожидания», — сказал Де Дзерби.

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Роберто Де Дзерби Михаил Мудрик Челси Брайтон
Источник La Repubblica
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