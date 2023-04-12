Украина. Премьер лига12 апреля 2023, 20:59 | Обновлено 12 апреля 2023, 21:43
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«Не верьте слухам». Луческу вместе с Динамо отправится на матч во Львов
Главный тренер «Динамо» остается с командой
12 апреля 2023, 20:59 | Обновлено 12 апреля 2023, 21:43
862
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Пресс-аташе киевского «Динамо» Андрей Шахов-младший сообщил, что главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу поедет на следующий матч столичного клуба вместе с командой.
«Не верьте слухам. Мирча Луческу с командой и сегодня отправится с ней во Львов», – написал Шахов-младший в инстаграме.
Матч «Рух» – «Динамо» состоится в пятницу, 14 апреля.
Ранее Луческу рассказал румынским СМИ, что у него развился коксартроз (артроз тазобедренного сустава). Поэтому ему может понадобиться операция.
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