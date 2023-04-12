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Украина. Премьер лига
12 апреля 2023, 20:59 | Обновлено 12 апреля 2023, 21:43
862
0

«Не верьте слухам». Луческу вместе с Динамо отправится на матч во Львов

Главный тренер «Динамо» остается с командой

12 апреля 2023, 20:59 | Обновлено 12 апреля 2023, 21:43
862
0
«Не верьте слухам». Луческу вместе с Динамо отправится на матч во Львов
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Пресс-аташе киевского «Динамо» Андрей Шахов-младший сообщил, что главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу поедет на следующий матч столичного клуба вместе с командой.

«Не верьте слухам. Мирча Луческу с командой и сегодня отправится с ней во Львов», – написал Шахов-младший в инстаграме.

Матч «Рух» – «Динамо» состоится в пятницу, 14 апреля.

Ранее Луческу рассказал румынским СМИ, что у него развился коксартроз (артроз тазобедренного сустава). Поэтому ему может понадобиться операция.

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Динамо Киев операция болезнь Мирча Луческу Рух Львов чемпионат Украины по футболу Андрей Шахов Украинская Премьер-лига Рух - Динамо
Источник Instagram
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