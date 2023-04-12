«Не верьте слухам». Луческу вместе с Динамо отправится на матч во Львов

Пресс-аташе киевского «Динамо» Андрей Шахов-младший сообщил, что главный тренер «бело-синих» Мирча Луческу поедет на следующий матч столичного клуба вместе с командой.

«Не верьте слухам. Мирча Луческу с командой и сегодня отправится с ней во Львов», – написал Шахов-младший в инстаграме.

Матч «Рух» – «Динамо» состоится в пятницу, 14 апреля.

Ранее Луческу рассказал румынским СМИ, что у него развился коксартроз (артроз тазобедренного сустава). Поэтому ему может понадобиться операция.