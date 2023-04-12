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Лига чемпионов
12 апреля 2023, 20:45 | Обновлено 12 апреля 2023, 21:01
859
0

Итальянское дерби. Стартовые составы на матч Милан – Наполи

12 апреля в 22:00 состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов

12 апреля 2023, 20:45 | Обновлено 12 апреля 2023, 21:01
859
0
Итальянское дерби. Стартовые составы на матч Милан – Наполи
УЕФА. Сан-Сиро

В среду, 12 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» принимает «Наполи».

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Итальянское дерби. Стартовые составы на матч Милан – Наполи

Милан: Меньян, Калабрия, Кьяер, Томори, Тео Эрнандес, Крунич, Тонали, Браим Диас, Беннасер, Рафаэл Леау, Жиру.

Запас: Балло-Туре, Калюлю, Де Кетеларе, Флоренци, Габбия, Миранте, Ориджи, Побега, Ребич, Салемакерс, Чау, Вранкс.

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Джэ, Марио Руй, Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Лосано, Эльмас, Кварацхелия.

Запас: Гаэтано, Голлини, Идасяк, Жуане, Ндомбеле, Эстигор, Распадори, Политано, Оливера, Берешински.

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Источник Sport.ua
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