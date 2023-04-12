Итальянское дерби. Стартовые составы на матч Милан – Наполи
12 апреля в 22:00 состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов
В среду, 12 апреля, в 22:00 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Милан» принимает «Наполи».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Итальянское дерби. Стартовые составы на матч Милан – Наполи
Милан: Меньян, Калабрия, Кьяер, Томори, Тео Эрнандес, Крунич, Тонали, Браим Диас, Беннасер, Рафаэл Леау, Жиру.
Запас: Балло-Туре, Калюлю, Де Кетеларе, Флоренци, Габбия, Миранте, Ориджи, Побега, Ребич, Салемакерс, Чау, Вранкс.
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Джэ, Марио Руй, Замбо-Ангисса, Лоботка, Зелиньски, Лосано, Эльмас, Кварацхелия.
Запас: Гаэтано, Голлини, Идасяк, Жуане, Ндомбеле, Эстигор, Распадори, Политано, Оливера, Берешински.
11 leoni 🦁💪#MilanNapoli #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/I0IrUyAsDz— AC Milan (@acmilan) April 12, 2023
📃 STARTING XI— Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) April 12, 2023
Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Elmas, Kvaratskhelia
#MilanNapoli #UCL
💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/dDOYd7XGfN
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда Игоря Йовичевича выполнила более 25 ударов по воротам, но поражала их и за своей спиной
Элина обыграла Елену-Габриэлу Русе на турнире ITF в Швейцарии