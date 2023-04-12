Бразилия12 апреля 2023, 20:16 |
462
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Витория объявила о продлении контракта с экс-вингером Шахтера
Веллингтон Нем сумел заслужить пролонгацию своей сделки с бразильским клубом
12 апреля 2023, 20:16 |
462
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31-летний экс-вингер «Шахтера» Веллингтон Нем продолжит выступления за «Виторию», представляющую бразильскую Серию В.
Опытный хавбек перешел в клуб в феврале, подписав трехмесячное соглашение с опцией продления со стороны клуба.
Сейчас «Витория» объявила о том, что контракт с Веллингтоном Немом продлен до конца сезона в бразильской Серии В.
Напомним, Веллингтон Нем с лета минувшего года и до февраля нынешнего пребывал в статусе свободного агента.
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