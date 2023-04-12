Витория объявила о продлении контракта с экс-вингером Шахтера

31-летний экс-вингер «Шахтера» Веллингтон Нем продолжит выступления за «Виторию», представляющую бразильскую Серию В.

Опытный хавбек перешел в клуб в феврале, подписав трехмесячное соглашение с опцией продления со стороны клуба.

Сейчас «Витория» объявила о том, что контракт с Веллингтоном Немом продлен до конца сезона в бразильской Серии В.

Напомним, Веллингтон Нем с лета минувшего года и до февраля нынешнего пребывал в статусе свободного агента.