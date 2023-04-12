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  4. Витория объявила о продлении контракта с экс-вингером Шахтера
Бразилия
12 апреля 2023, 20:16 |
462
0

Витория объявила о продлении контракта с экс-вингером Шахтера

Веллингтон Нем сумел заслужить пролонгацию своей сделки с бразильским клубом

12 апреля 2023, 20:16 |
462
0
Витория объявила о продлении контракта с экс-вингером Шахтера
ecvitoria.com.br. Веллингтон Нем

31-летний экс-вингер «Шахтера» Веллингтон Нем продолжит выступления за «Виторию», представляющую бразильскую Серию В.

Опытный хавбек перешел в клуб в феврале, подписав трехмесячное соглашение с опцией продления со стороны клуба.

Сейчас «Витория» объявила о том, что контракт с Веллингтоном Немом продлен до конца сезона в бразильской Серии В.

Напомним, Веллингтон Нем с лета минувшего года и до февраля нынешнего пребывал в статусе свободного агента.

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Веллингтон Нем Витория Салвадор продление контракта
Источник ФК Витория Салвадор
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