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Бразилия
18 февраля 2023, 17:38 | Обновлено 18 февраля 2023, 17:40
371
0

ОФИЦИАЛЬНО. Веллингтон Нем стал игроком Витории

Экс-вингер Шахтера продолжит карьеру в клубе третьего дивизиона

18 февраля 2023, 17:38 | Обновлено 18 февраля 2023, 17:40
371
0
ОФИЦИАЛЬНО. Веллингтон Нем стал игроком Витории
ecvitoria.com.br

Бразильская «Витория» из Салвадора официально объявила о подписании контракта с 31-летним бывшим вингером «Шахтера» Веллингтоном Немом.

Отмечается, что в последнее время Нем поддерживал форму, тренируясь вместе с «Виторией», и это побудило руководство клуба предложить футболисту договор о сотрудничестве.

В «Виторию» хавбек перебрался на правах свободного агента. Контракт игрока рассчитан на сезон-2023.

Примечательно, что несколько дней назад сообщалось, что «Витория» начала сотрудничество с одной из крупнейших в Бразилии компанией, занимающейся предоставлением эскорт-услуг. Представители «Витории» тогда заявили, что этот рекламный контракт стал крупнейшим с финансовой точки зрения за всю 123-летнюю историю существования клуба.

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Веллингтон Нем Витория Салвадор трансферы
Источник ФК Витория Салвадор
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