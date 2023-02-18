ОФИЦИАЛЬНО. Веллингтон Нем стал игроком Витории

Бразильская «Витория» из Салвадора официально объявила о подписании контракта с 31-летним бывшим вингером «Шахтера» Веллингтоном Немом.

Отмечается, что в последнее время Нем поддерживал форму, тренируясь вместе с «Виторией», и это побудило руководство клуба предложить футболисту договор о сотрудничестве.

В «Виторию» хавбек перебрался на правах свободного агента. Контракт игрока рассчитан на сезон-2023.

🖊 Novo contratado! Atacante Wellington Nem é o novo reforço do Leão para a temporada 2023. O atleta de 31 anos já está regularizado e relacionado para a partida de amanhã contra o ABC. pic.twitter.com/CiGwjMRj30 — EC Vitória (@ECVitoria) February 17, 2023

Примечательно, что несколько дней назад сообщалось, что «Витория» начала сотрудничество с одной из крупнейших в Бразилии компанией, занимающейся предоставлением эскорт-услуг. Представители «Витории» тогда заявили, что этот рекламный контракт стал крупнейшим с финансовой точки зрения за всю 123-летнюю историю существования клуба.