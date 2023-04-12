Арбитр, удаливший Буяльского, вернется к работе после месячного отсутствия

Арбитр Дмитрий Кривушкин возвращается к полноценной работе после месячного отсутствия.

14 апреля харьковчанин будет работать в роли четвертого арбитра матча первой лиги ЛНЗ – «Эпицентр». Это его первое назначение с 12 марта, когда он работал на матче 17-го тура УПЛ, в котором удалил Виталия Буяльского.

Отметим, что на 83-й минуте Доминго Бланко грубейшим образом нарушил правила против динамовца, но Кривушкин показал аргентинцу лишь желтую карточку.

После окончания встречи Буяльский выбежал на поле и сказал что-то оскорбительное арбитру, за что увидел перед собой прямую красную карточку, которая превратилась в 3 матча дисквалификации.

Любопытно, что Буяльский тоже вернется после дисквалификации 14 апреля во Львове с «Рухом».

Нарушение на Буяльском

Удаление Буяльского