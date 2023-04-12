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  4. Арбитр, удаливший Буяльского, вернется к работе после месячного отсутствия
Украина. Премьер лига
12 апреля 2023, 19:54 |
608
2

Арбитр, удаливший Буяльского, вернется к работе после месячного отсутствия

Дмитрий Кривушкин пропустил столько же, сколько и футболист

12 апреля 2023, 19:54 |
608
2
Арбитр, удаливший Буяльского, вернется к работе после месячного отсутствия
УАФ. Дмитрий Кривушкин

Арбитр Дмитрий Кривушкин возвращается к полноценной работе после месячного отсутствия.

14 апреля харьковчанин будет работать в роли четвертого арбитра матча первой лиги ЛНЗ – «Эпицентр». Это его первое назначение с 12 марта, когда он работал на матче 17-го тура УПЛ, в котором удалил Виталия Буяльского.

Отметим, что на 83-й минуте Доминго Бланко грубейшим образом нарушил правила против динамовца, но Кривушкин показал аргентинцу лишь желтую карточку.

После окончания встречи Буяльский выбежал на поле и сказал что-то оскорбительное арбитру, за что увидел перед собой прямую красную карточку, которая превратилась в 3 матча дисквалификации.

Любопытно, что Буяльский тоже вернется после дисквалификации 14 апреля во Львове с «Рухом».

Нарушение на Буяльском

Удаление Буяльского

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Дмитрий Кривушкин судейство Динамо Киев чемпионат Украины по футболу удаление с поля скандал Виталий Буяльский Украинская Премьер-лига Днепр-1 Днепр-1 - Динамо Доминго Бланко
Источник Динамо Киев от Шурика
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Комментарии 2
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aleks8-48
Не примите за оправдание Бланко,ведь я тоже был уверен,что это удаление, но персмотрев этот эпизод понял намерение аргентинца и решение судьи. Буяльский после свистка затягивая время откинул мяч,который Блано хотел ввести в игру,тот оттолкнул динамовца,который уже был без мяча-это желтая карточка,что судья и предъявил. То что при этом Бланко наступил на ногу,зная миролюбивый характер аргентнца,считаю случайность,да и повреждние было не на столько серьёзно,чтоб мужчина устроил такую истерику. Через две минуты Буялький играл,как ни в чем не бывало.
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