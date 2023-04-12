Арбитр, удаливший Буяльского, вернется к работе после месячного отсутствия
Дмитрий Кривушкин пропустил столько же, сколько и футболист
Арбитр Дмитрий Кривушкин возвращается к полноценной работе после месячного отсутствия.
14 апреля харьковчанин будет работать в роли четвертого арбитра матча первой лиги ЛНЗ – «Эпицентр». Это его первое назначение с 12 марта, когда он работал на матче 17-го тура УПЛ, в котором удалил Виталия Буяльского.
Отметим, что на 83-й минуте Доминго Бланко грубейшим образом нарушил правила против динамовца, но Кривушкин показал аргентинцу лишь желтую карточку.
После окончания встречи Буяльский выбежал на поле и сказал что-то оскорбительное арбитру, за что увидел перед собой прямую красную карточку, которая превратилась в 3 матча дисквалификации.
Любопытно, что Буяльский тоже вернется после дисквалификации 14 апреля во Львове с «Рухом».
Нарушение на Буяльском
Удаление Буяльского
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