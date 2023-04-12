Тренер Львова: «За команду в матче с Шахтером не стыдно, сыграли неплохо»

Наставник Львова Анатолий Бессмертный оценил поражение в матче УПЛ против Шахтера со счетом 1:2. Аутсайдер чемпионата пропустил решающий гол на последних секундах встречи.

– Ваш краткий комментарий по поводу матча?

– Я считаю, наша команда сегодня провела неплохую игру. Где-то не хватало уверенности в себе, где-то – мастерства и концентрации. Но за команду не стыдно, потому, думаю, эту игру можно занести в актив. Ребята поняли, что они могут играть против любого соперника.

– Эсеола разминался, но на поле так и не вышел...

– У него травмы, поэтому он не смог выйти. Хотя мы очень рассчитывали на него и он должен помочь, но травмировался и был нам не помощник.