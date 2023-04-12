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Украина. Первая лига
12 апреля 2023, 16:31 |
469
0

На матче Первой лиги будет работать система VAR

Это случится в поединке между ЛНЗ и «Эпицентом»

12 апреля 2023, 16:31 |
469
0
На матче Первой лиги будет работать система VAR

В пятницу, 14 апреля в Черкассах состоится матч второго тура «Чемпионской» группы Первой лиги между местным ЛНЗ и «Эпицентром». Начало – в 14:00 по Киеву.

«Эпицентр» официально сообщил о том, что на матче будет использована система видеоповторов VAR. Арбитром VAR будет Николай Балакин (Киевская область), его ассистент – Александр Корнийко (Миргород). Наблюдатель VAR – Виктор Швецов (Одесса).

Главный арбитр матча – Андрей Коваленко (Полтава). Ассистенты – Виталий Скобля (Сумы) и Дмитрий Запороженко (Запорожье). Четвертый арбитр – Дмитрий Кривушкин (Харьков), наблюдатель – Сергей Цымбал (Житомир).

Отметим, что матч будет транслироваться на телеканале xSport, в также на YouTube-канале ПФЛ.

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Первая лига Украины ЛНЗ Черкассы Эпицентр Каменец-Подольский VAR
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