На матче Первой лиги будет работать система VAR
Это случится в поединке между ЛНЗ и «Эпицентом»
В пятницу, 14 апреля в Черкассах состоится матч второго тура «Чемпионской» группы Первой лиги между местным ЛНЗ и «Эпицентром». Начало – в 14:00 по Киеву.
«Эпицентр» официально сообщил о том, что на матче будет использована система видеоповторов VAR. Арбитром VAR будет Николай Балакин (Киевская область), его ассистент – Александр Корнийко (Миргород). Наблюдатель VAR – Виктор Швецов (Одесса).
Главный арбитр матча – Андрей Коваленко (Полтава). Ассистенты – Виталий Скобля (Сумы) и Дмитрий Запороженко (Запорожье). Четвертый арбитр – Дмитрий Кривушкин (Харьков), наблюдатель – Сергей Цымбал (Житомир).
Отметим, что матч будет транслироваться на телеканале xSport, в также на YouTube-канале ПФЛ.
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