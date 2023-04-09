Мини-телепул. Матчи топ-8 Первой лиги будут транслироваться на XSPORT

ПФЛ заключила партнерское соглашение о трансляции матчей первого тура второго этапа Первой Лиги (чемпионской группы) с телеканалами XSPORT.

Об этом сообщает ПФЛ на своем официальном сайте.

В чемпионской группе будут разыграны путевки в УПЛ. В группе участвует 8 команд: «Оболонь», «Полесье», «ЛНЗ», «Эпицентр», «Карпаты», «Металлург», «Нива» Тернополь, «Кремень».