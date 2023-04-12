Украина. Премьер лига12 апреля 2023, 16:13 |
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ВИДЕО. Келси принес Шахтеру победу на 95-й минуте матча УПЛ
Легионер принес команде три очка
12 апреля 2023, 16:13 |
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В матче УПЛ «Львов» - «Шахтер» при счете 1:1 гости сумела вырвать победу благодаря голу форварда Кевина Келси, который точно пробил головой на 95-й минуте.
Келси принес команде важные три очка. «Шахтер» остается лидером с 49 очками, у «Днепра-1» на четыре пункта меньше и матч в запасе.
Переможний гол Кевіна Келсі, завдяки якому Шахтар здобув три очки у матчі проти Львова ⚽️#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/N7XTrBD0MO— Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 12, 2023
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Футбол
Но сначала была подача отличная и скидка Сикана точно на Келси.