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  4. ВИДЕО. Келси принес Шахтеру победу на 95-й минуте матча УПЛ
Украина. Премьер лига
12 апреля 2023, 16:13 |
3005
1

ВИДЕО. Келси принес Шахтеру победу на 95-й минуте матча УПЛ

Легионер принес команде три очка

12 апреля 2023, 16:13 |
3005
1
ВИДЕО. Келси принес Шахтеру победу на 95-й минуте матча УПЛ
ФК Шахтер. Кевин Келси

В матче УПЛ «Львов» - «Шахтер» при счете 1:1 гости сумела вырвать победу благодаря голу форварда Кевина Келси, который точно пробил головой на 95-й минуте.

Келси принес команде важные три очка. «Шахтер» остается лидером с 49 очками, у «Днепра-1» на четыре пункта меньше и матч в запасе.

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Кевин Келси Львов - Шахтер Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Springfield
Воно до того й шло!
 Но сначала была подача отличная и скидка Сикана точно на Келси.
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