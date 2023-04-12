ВИДЕО. Келси принес Шахтеру победу на 95-й минуте матча УПЛ

В матче УПЛ «Львов» - «Шахтер» при счете 1:1 гости сумела вырвать победу благодаря голу форварда Кевина Келси, который точно пробил головой на 95-й минуте.

Келси принес команде важные три очка. «Шахтер» остается лидером с 49 очками, у «Днепра-1» на четыре пункта меньше и матч в запасе.