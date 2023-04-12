Барселона хочет сократить зарплату Бускетса в три раза

Контракт Серхио Бускетса с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона. Каталонцы готовы предложить ветерану новое соглашение, но с сокращением зарплаты в три раза.

По новому соглашению Бускетс будет получать 7 миллионов евро в год до уплаты налогов. Это связано с тем, что «Барселона» вынашивает идею возвращения Лионеля Месси, и клубу нужно сократить зарплатную ведомость.

В клубе рассчитывают, что Бускетс с пониманием отнесется к ситуации и согласится на сокращение зарплаты. Но сам 34-летний испанский хавбек готов рассмотреть предложения от других клубов, в том числе и из МЛС.