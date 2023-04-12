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  4. Барселона хочет сократить зарплату Бускетса в три раза
Испания
12 апреля 2023, 16:15 |
892
0

Барселона хочет сократить зарплату Бускетса в три раза

Нынешний контракт истекает в конце сезона

12 апреля 2023, 16:15 |
892
0
Барселона хочет сократить зарплату Бускетса в три раза
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

Контракт Серхио Бускетса с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона. Каталонцы готовы предложить ветерану новое соглашение, но с сокращением зарплаты в три раза.

По новому соглашению Бускетс будет получать 7 миллионов евро в год до уплаты налогов. Это связано с тем, что «Барселона» вынашивает идею возвращения Лионеля Месси, и клубу нужно сократить зарплатную ведомость.

В клубе рассчитывают, что Бускетс с пониманием отнесется к ситуации и согласится на сокращение зарплаты. Но сам 34-летний испанский хавбек готов рассмотреть предложения от других клубов, в том числе и из МЛС.

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Серхио Бускетс Барселона продление контракта
Источник Marca
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