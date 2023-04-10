Источник: Месси будет играть в полузащите Барселоны, если вернется

В случае возвращения Лионеля Месси в «Барселону» ближайшим летом главный тренер каталонцев Хави планирует использовать 35-летнего аргентинца не в нападении, а в полузащите. Об этом сообщают испанские СМИ.

Что касается нападения, то «Барселона» планирует летом усилить эту линию. Рассматриваются кандидатуры Пьера-Эмерика Обамеянга и 18-летнего бразильца Виктора Роке из «Атлетико Паранаэнсе», который может обойтись клубу в 40 миллионов евро.

Во всех этих планах «Барселона» должна учитывать ограничения по зарплате в Ла Лиге, которые могут стать препятствием на пути к возвращению Месси.