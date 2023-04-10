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  4. Источник: Месси будет играть в полузащите Барселоны, если вернется
Испания
10 апреля 2023, 18:23 |
272
1

Источник: Месси будет играть в полузащите Барселоны, если вернется

Новый вызов для аргентинца

10 апреля 2023, 18:23 |
272
1
Источник: Месси будет играть в полузащите Барселоны, если вернется
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В случае возвращения Лионеля Месси в «Барселону» ближайшим летом главный тренер каталонцев Хави планирует использовать 35-летнего аргентинца не в нападении, а в полузащите. Об этом сообщают испанские СМИ.

Что касается нападения, то «Барселона» планирует летом усилить эту линию. Рассматриваются кандидатуры Пьера-Эмерика Обамеянга и 18-летнего бразильца Виктора Роке из «Атлетико Паранаэнсе», который может обойтись клубу в 40 миллионов евро.

Во всех этих планах «Барселона» должна учитывать ограничения по зарплате в Ла Лиге, которые могут стать препятствием на пути к возвращению Месси.

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Лионель Месси Барселона Хави
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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OKs100
Значит статистика Месси сильно снизится, но нужно давать дорогу молодым, как Обамеянгу.
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