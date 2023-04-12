Леон ГОРЕЦКА: «0:3 от Ман Сити? У нас жалкая стартовая позиция»

Хавбек «Баварии» Леон Горецка прокомментировал поражение 0:3 от «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Очевидно, что мы допустили индивидуальные ошибки. Мы и сами об этом знаем. Я думаю, что мы провели достаточно хорошую игру. После 0:2 и 0:3 мы поплыли на непродолжительное время. Подняться на ноги было трудно, но реакция в конце была хорошей. Мы пытались бросить все силы на то, чтобы изменить ситуацию перед ответным матчем. Однако, в конце концов, 0:3 – это уже головная боль.

Мы должны сделать из этого выводы, снова поднять голову и попытаться победить в ответном матче. Хотя нечего скрывать – у нас жалкая стартовая позиция».