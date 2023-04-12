Оливер КАН: «Мы представляли себе итог первой игры немного иначе»
Гендиректор «Баварии» – о поражении от «Манчестер Сити»
Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан прокомментировал поражение 0:3 от «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:
«Мы, конечно, разочарованы. Как мне кажется, все мы представляли себе итог первой игры немного иначе. «Манчестер Сити» – команда абсолютного мирового класса, если не лучшая в Европе. Но футбол – это, прежде всего, результаты, и я думаю, что у нас сегодня были шансы зацепиться за нужный для себя.
Сейчас не стоит упрекать себя и видеть все в негативной окраске. У нас все еще остаются большие шансы выиграть чемпионский титул, поэтому нам следует сосредоточиться на субботней игре, а потом впереди еще будет ответный матч».
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