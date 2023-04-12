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Лига чемпионов
12 апреля 2023, 14:23 |
305
0

Эрнан КРЕСПО: «Я вижу фаворита, и это Милан»

Легендарный форвард сделал свой прогноз

12 апреля 2023, 14:23 |
305
0
Эрнан КРЕСПО: «Я вижу фаворита, и это Милан»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрнан Креспо

Легендарный экс-форвард «Милана» Эрнан Креспо поделился ожиданиями от четвертьфинального противостояния в Лиге чемпионов против «Наполи»:

«Я вижу фаворита, и это «Милан». Во-первых, сильно чувствуется поддержка «Сан-Сиро». Во-вторых, успех в Неаполе может добавить серьезной уверенности в себе команде Пиоли.

С тактической точки зрения я думаю, что «россонери» будут использовать очень высокий прессинг. Леау может вскрыть оборону «Наполи», а Тонали вносит настоящий баланс в центре поля».

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Эрнан Креспо Милан - Наполи Лига чемпионов
Источник La Gazzetta dello Sport
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