Лига чемпионов12 апреля 2023, 14:23 |
305
0
Эрнан КРЕСПО: «Я вижу фаворита, и это Милан»
Легендарный форвард сделал свой прогноз
12 апреля 2023, 14:23 |
305
0
Легендарный экс-форвард «Милана» Эрнан Креспо поделился ожиданиями от четвертьфинального противостояния в Лиге чемпионов против «Наполи»:
«Я вижу фаворита, и это «Милан». Во-первых, сильно чувствуется поддержка «Сан-Сиро». Во-вторых, успех в Неаполе может добавить серьезной уверенности в себе команде Пиоли.
С тактической точки зрения я думаю, что «россонери» будут использовать очень высокий прессинг. Леау может вскрыть оборону «Наполи», а Тонали вносит настоящий баланс в центре поля».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 апреля 2023, 20:21 17
Сотрудничество на 10 лет – это что-то новенькое…
Футбол | 12 апреля 2023, 06:55 0
Главные новости за 11 апреля на Sport.ua
Война | 12.04.2023, 11:13
Футбол | 12.04.2023, 10:16
Другие виды | 11.04.2023, 19:36
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.04.2023, 18:25 20
10.04.2023, 19:04 8
11.04.2023, 20:56 6
10.04.2023, 14:48 6
10.04.2023, 12:42 1
11.04.2023, 12:59 9
10.04.2023, 12:48 1
10.04.2023, 20:01 6