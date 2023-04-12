Эрнан КРЕСПО: «Я вижу фаворита, и это Милан»

Легендарный экс-форвард «Милана» Эрнан Креспо поделился ожиданиями от четвертьфинального противостояния в Лиге чемпионов против «Наполи»:

«Я вижу фаворита, и это «Милан». Во-первых, сильно чувствуется поддержка «Сан-Сиро». Во-вторых, успех в Неаполе может добавить серьезной уверенности в себе команде Пиоли.

С тактической точки зрения я думаю, что «россонери» будут использовать очень высокий прессинг. Леау может вскрыть оборону «Наполи», а Тонали вносит настоящий баланс в центре поля».