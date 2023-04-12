Львов – Шахтер. Ракицкий и Траоре выйдут в основе

Сегодня, 12 апреля «Львов» в перенесенном матче 6-го тура УПЛ примет «Шахтер». Начало поединка – в 14:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Львов»: Юрчук, Габриэль, Кузык, Грисьо, Алибеков, Мильченко, Свржняк, Богунов, Беляев, Дитятьев, Бугай

«Шахтер»: Трубин, Гочолеишвили, Матвиенко, Ракицкий, Топалов, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Тотовицкий, Крыськив, Траоре