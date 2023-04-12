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  4. Львов – Шахтер. Ракицкий и Траоре выйдут в основе
Украина. Премьер лига
12 апреля 2023, 13:08 | Обновлено 12 апреля 2023, 13:09
274
1

Львов – Шахтер. Ракицкий и Траоре выйдут в основе

Стали известны составы команд

12 апреля 2023, 13:08 | Обновлено 12 апреля 2023, 13:09
274
1
Львов – Шахтер. Ракицкий и Траоре выйдут в основе
ФК Шахтер

Сегодня, 12 апреля «Львов» в перенесенном матче 6-го тура УПЛ примет «Шахтер». Начало поединка – в 14:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Львов»: Юрчук, Габриэль, Кузык, Грисьо, Алибеков, Мильченко, Свржняк, Богунов, Беляев, Дитятьев, Бугай

«Шахтер»: Трубин, Гочолеишвили, Матвиенко, Ракицкий, Топалов, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Тотовицкий, Крыськив, Траоре

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Источник УПЛ
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Николай Сидоренко
Какой этот Топалов додик,лучше бы Тоирова наигрывали
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