Украина. Премьер лига12 апреля 2023, 13:08 | Обновлено 12 апреля 2023, 13:09
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Львов – Шахтер. Ракицкий и Траоре выйдут в основе
Стали известны составы команд
12 апреля 2023, 13:08 | Обновлено 12 апреля 2023, 13:09
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Сегодня, 12 апреля «Львов» в перенесенном матче 6-го тура УПЛ примет «Шахтер». Начало поединка – в 14:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Львов»: Юрчук, Габриэль, Кузык, Грисьо, Алибеков, Мильченко, Свржняк, Богунов, Беляев, Дитятьев, Бугай
«Шахтер»: Трубин, Гочолеишвили, Матвиенко, Ракицкий, Топалов, Степаненко, Бондаренко, Судаков, Тотовицкий, Крыськив, Траоре
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