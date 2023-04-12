Виктор ЛЕОНЕНКО: «Манчестер Сити может ехать в Германию вторым составом»
Специалист – о разгромной победе команды Пепа Гвардиолы над «Баварией»
Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал разгромную победу английского «Манчестер Сити» над немецкой «Баварией» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Почему такие легкие голы? Если бы игроки пробивали сами, то все бы и забыли, что в том или ином моменте мог бы быть гол. В итоге «Манчестер Сити» может ехать в Германию вторым составом. Вот такая легкая игра для тех, кто не жадничает.
Вот, о чем я всегда говорил, и буду говорить. На Цыганкова пас не отдали. Тот уже сам переживает за своего партнера. А чего за него переживать? Он должен был знать, что нужно отдавать», - сказал Леоненко.
Ответная встреча состоится 19 апреля в Мюнхене.
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Не сильно хотелось затрагивать тему про второй состав МС в ответном матче (так как такое мог сказать только умственно отсталый человек, пардон), но пару слов все-таки придётся написать - это футбол, а в футболе бывает все что угодно! Да и Сити выиграл 3-0, а не 7-1 какие-то. Ну и ПСЖ - Барса (матч ЛЧ) знаток котов наверно не смотрел, а жаль.
Меня больше другое задело - это то, что этот пивной мозг считает, что партнеров по команде не нужно поддерживать! А лучше конечно, как он в 90-е, зайти в раздевалку в перерыве или после матча и набить морду тому, кто не отдал пасс.
Мне кажется, что из-за того, что Цыганков его поддержал, он теперь его будет искать в каждом матче, чтобы отдать пасс и исправить свою оплошность. И даже выйдя 1 в 1 с воротником, он развернется и подождем Виктора чтобы ему отдать голевую передачу)