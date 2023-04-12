Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Манчестер Сити может ехать в Германию вторым составом»
Лига чемпионов
12 апреля 2023, 13:13 | Обновлено 12 апреля 2023, 13:18
957
3

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Манчестер Сити может ехать в Германию вторым составом»

Специалист – о разгромной победе команды Пепа Гвардиолы над «Баварией»

12 апреля 2023, 13:13 | Обновлено 12 апреля 2023, 13:18
957
3
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Манчестер Сити может ехать в Германию вторым составом»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал разгромную победу английского «Манчестер Сити» над немецкой «Баварией» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Почему такие легкие голы? Если бы игроки пробивали сами, то все бы и забыли, что в том или ином моменте мог бы быть гол. В итоге «Манчестер Сити» может ехать в Германию вторым составом. Вот такая легкая игра для тех, кто не жадничает.

Вот, о чем я всегда говорил, и буду говорить. На Цыганкова пас не отдали. Тот уже сам переживает за своего партнера. А чего за него переживать? Он должен был знать, что нужно отдавать», - сказал Леоненко.

Ответная встреча состоится 19 апреля в Мюнхене.

По теме:
Оливер КАН: «Мы представляли себе итог первой игры немного иначе»
Эрнан КРЕСПО: «Я вижу фаворита, и это Милан»
БАСТОНИ: «Победа над Бенфикой дает невероятный заряд уверенности»
Виктор Леоненко Пеп Гвардиола Бавария Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Бавария
Источник Леоненко PROSPORT
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
Другие виды | 11 апреля 2023, 19:36 12
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023

Украинки все решили в первом тайме

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля
Футбол | 12 апреля 2023, 07:00 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 апреля

Важные события во всех видах спорта

Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Как легко эти звери убивают»
Война | 12.04.2023, 11:13
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Как легко эти звери убивают»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Как легко эти звери убивают»
Источник: Полесье распрощается с игроком, который толкнул девушку-арбитра
Футбол | 11.04.2023, 19:55
Источник: Полесье распрощается с игроком, который толкнул девушку-арбитра
Источник: Полесье распрощается с игроком, который толкнул девушку-арбитра
Манчестер Сити – Бавария – 3:0. Разгром Бундесмашины. Видео голов и обзор
Футбол | 12.04.2023, 00:02
Манчестер Сити – Бавария – 3:0. Разгром Бундесмашины. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Бавария – 3:0. Разгром Бундесмашины. Видео голов и обзор
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
witcher_rr
Тільки такий ідіот,як Леоненко може так думати
Ответить
+5
Remark
Если бы леоненко родился в Китае, то его бы звали Кон Чын Ый.
Не сильно хотелось затрагивать тему про второй состав МС в ответном матче (так как такое мог сказать только умственно отсталый человек, пардон), но пару слов все-таки придётся написать - это футбол, а в футболе бывает все что угодно! Да и Сити выиграл 3-0, а не 7-1 какие-то. Ну и ПСЖ - Барса (матч ЛЧ) знаток котов наверно не смотрел, а жаль.
Меня больше другое задело - это то, что этот пивной мозг считает, что партнеров по команде не нужно поддерживать! А лучше конечно, как он в 90-е, зайти в раздевалку в перерыве или после матча и набить морду тому, кто не отдал пасс. 
Мне кажется, что из-за того, что Цыганков его поддержал, он теперь его будет искать в каждом матче, чтобы отдать пасс и исправить свою оплошность. И даже выйдя 1 в 1 с воротником, он развернется и подождем Виктора чтобы ему отдать голевую передачу)
Ответить
+2
Burevestnik
Лє Он Єн Ко    
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны
С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны
10.04.2023, 23:57 12
Футбол
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
Игорь СУРКИС: «Ребята защищают нашу землю, а они Ингульцу проигрывают»
10.04.2023, 13:11 23
Футбол
Шакур СТИВЕНСОН: «Я только перешел в этот вес и уже больше Ломаченко»
Шакур СТИВЕНСОН: «Я только перешел в этот вес и уже больше Ломаченко»
10.04.2023, 12:48 1
Бокс
Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами
Дорогу молодым. Динамо не будет продлевать контракт с тремя футболистами
11.04.2023, 21:40 14
Футбол
«Такое только в боксе возможно». Джойс недоволен ситуацией с боем с Усиком
«Такое только в боксе возможно». Джойс недоволен ситуацией с боем с Усиком
11.04.2023, 08:28 3
Бокс
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
УАФ предложила Реброву невероятный контракт в сборной Украины – источник
11.04.2023, 20:21 17
Футбол
Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
10.04.2023, 20:01 6
Баскетбол
Возвращение Свитолиной, борьба за права украинок и проблемы в Хьюстоне
Возвращение Свитолиной, борьба за права украинок и проблемы в Хьюстоне
10.04.2023, 09:10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности