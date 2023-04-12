Виктор ЛЕОНЕНКО: «Манчестер Сити может ехать в Германию вторым составом»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко прокомментировал разгромную победу английского «Манчестер Сити» над немецкой «Баварией» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Почему такие легкие голы? Если бы игроки пробивали сами, то все бы и забыли, что в том или ином моменте мог бы быть гол. В итоге «Манчестер Сити» может ехать в Германию вторым составом. Вот такая легкая игра для тех, кто не жадничает.

Вот, о чем я всегда говорил, и буду говорить. На Цыганкова пас не отдали. Тот уже сам переживает за своего партнера. А чего за него переживать? Он должен был знать, что нужно отдавать», - сказал Леоненко.

Ответная встреча состоится 19 апреля в Мюнхене.