БАСТОНИ: «Победа над Бенфикой дает невероятный заряд уверенности»

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони был признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (победа 2:0). 23-летний итальянец поделился впечатлениями от матча:

«Нам удалось сохранить баланс в игре, я горд тем, как мы провели матч. Наша связка с Николо Бареллой проверенная, он злится, когда не получает мяч, поэтому я всегда стараюсь отдать на него передачу.

Мы создали много моментов, у нас был правильный настрой. Нам часто не хватало голов для того, чтобы закрывать матчи. В этот раз эти голы случились, и это дает нам невероятный заряд уверенности».