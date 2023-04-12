БАСТОНИ: «Победа над Бенфикой дает невероятный заряд уверенности»
Защитник «Интера» – о матче 1/4 финала Лиги чемпионов
Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони был признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (победа 2:0). 23-летний итальянец поделился впечатлениями от матча:
«Нам удалось сохранить баланс в игре, я горд тем, как мы провели матч. Наша связка с Николо Бареллой проверенная, он злится, когда не получает мяч, поэтому я всегда стараюсь отдать на него передачу.
Мы создали много моментов, у нас был правильный настрой. Нам часто не хватало голов для того, чтобы закрывать матчи. В этот раз эти голы случились, и это дает нам невероятный заряд уверенности».
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