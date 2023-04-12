Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БАСТОНИ: «Победа над Бенфикой дает невероятный заряд уверенности»
Лига чемпионов
12 апреля 2023, 12:51 |
178
0

БАСТОНИ: «Победа над Бенфикой дает невероятный заряд уверенности»

Защитник «Интера» – о матче 1/4 финала Лиги чемпионов

12 апреля 2023, 12:51 |
178
0
БАСТОНИ: «Победа над Бенфикой дает невероятный заряд уверенности»
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Бастони

Центральный защитник «Интера» Алессандро Бастони был признан лучшим игроком первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Бенфики» (победа 2:0). 23-летний итальянец поделился впечатлениями от матча:

«Нам удалось сохранить баланс в игре, я горд тем, как мы провели матч. Наша связка с Николо Бареллой проверенная, он злится, когда не получает мяч, поэтому я всегда стараюсь отдать на него передачу.

Мы создали много моментов, у нас был правильный настрой. Нам часто не хватало голов для того, чтобы закрывать матчи. В этот раз эти голы случились, и это дает нам невероятный заряд уверенности».

По теме:
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Манчестер Сити может ехать в Германию вторым составом»
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Тухеля на матч Манчестер Сити – Бавария
Стефано ПИОЛИ: «Теперь попробуем преодолеть барьер 1/4 финала»
Алессандро Бастони Интер Милан Лига чемпионов Бенфика - Интер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганкову не позволили забить Барселоне, неудачник Зинченко
Футбол | 11 апреля 2023, 12:21 3
Цыганкову не позволили забить Барселоне, неудачник Зинченко
Цыганкову не позволили забить Барселоне, неудачник Зинченко

Блогер Sport.ua Cергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Необходимо перенести свои желание и энтузиазм на поле»
Футбол | 12 апреля 2023, 09:19 1
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Необходимо перенести свои желание и энтузиазм на поле»
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Необходимо перенести свои желание и энтузиазм на поле»

Наставник «Наполи» – о предстоящем матче с «Миланом» в Лиге чемпионов

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренер Жироны хоть показал, что футболист идиот»
Футбол | 11.04.2023, 12:59
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренер Жироны хоть показал, что футболист идиот»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Тренер Жироны хоть показал, что футболист идиот»
Симоне ИНДЗАГИ: «Отличный матч против сильной команды на чужом стадионе»
Футбол | 12.04.2023, 05:15
Симоне ИНДЗАГИ: «Отличный матч против сильной команды на чужом стадионе»
Симоне ИНДЗАГИ: «Отличный матч против сильной команды на чужом стадионе»
Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии
Футбол | 11.04.2023, 23:53
Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии
Полуфинал в полушаге. Манчестер Сити на Этихаде не оставил шансов Баварии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на пять строчек, Жабер обошла Гарсию
Рейтинг WTA. Цуренко поднялась на пять строчек, Жабер обошла Гарсию
10.04.2023, 09:36 1
Теннис
Тедди Атлас назвал переоцененными двух больших звезд бокса
Тедди Атлас назвал переоцененными двух больших звезд бокса
10.04.2023, 09:59 5
Бокс
Китаец проиграл вторую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам
Китаец проиграл вторую партию матча за титул чемпиона мира по шахматам
10.04.2023, 20:23 2
Другие виды
Шакур СТИВЕНСОН: «Я только перешел в этот вес и уже больше Ломаченко»
Шакур СТИВЕНСОН: «Я только перешел в этот вес и уже больше Ломаченко»
10.04.2023, 12:48 1
Бокс
Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
Стала известна оценка Цыганкова за матч с Барселоной
11.04.2023, 02:02
Футбол
С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны
С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны
10.04.2023, 23:57 12
Футбол
Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина
Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина
10.04.2023, 12:07 18
Футбол
Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение
Не повторить ошибку с Зинченко. Ман Сити принял принципиальное решение
10.04.2023, 19:04 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности