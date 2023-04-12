Определен лучший игрок матча Лиги чемпионов между Бенфикой и Интером
Алессандро Бастони получил награду от УЕФА и высокую оценку от WhoScored
11 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» на выезде обыграл «Бенфику» (2:0).
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Защитник нерадзурри Алессандро Бастони получил награду лучшему игроку матча от УЕФА.
Технические наблюдатели УЕФА отметили: «Блестяще играл в обороне, когда возникала необходимость, поднимался в полузащиту, когда требовала ситуация, успешно играл в пас и практически не терял мяч. Сделал голевую передачу, а другая его подача привела к 11-метровому».
По оценкам WhoScored лучшим также стал Алессандро Бастони (оценка 8.1).
Оценки WhoScored за матч Бенфика – Интер – 0:2
All action display from Bastoni 🥇#UCL pic.twitter.com/LYrW6MrOZ8— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 11, 2023
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