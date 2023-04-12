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Италия
12 апреля 2023, 04:55 | Обновлено 12 апреля 2023, 05:17
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0

Определен лучший игрок матча Лиги чемпионов между Бенфикой и Интером

Алессандро Бастони получил награду от УЕФА и высокую оценку от WhoScored

12 апреля 2023, 04:55 | Обновлено 12 апреля 2023, 05:17
80
0
Определен лучший игрок матча Лиги чемпионов между Бенфикой и Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Бастони

11 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» на выезде обыграл «Бенфику» (2:0).

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Защитник нерадзурри Алессандро Бастони получил награду лучшему игроку матча от УЕФА.

Технические наблюдатели УЕФА отметили: «Блестяще играл в обороне, когда возникала необходимость, поднимался в полузащиту, когда требовала ситуация, успешно играл в пас и практически не терял мяч. Сделал голевую передачу, а другая его подача привела к 11-метровому».

По оценкам WhoScored лучшим также стал Алессандро Бастони (оценка 8.1).

Оценки WhoScored за матч Бенфика – Интер – 0:2

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Бенфика Интер Милан Лига чемпионов Бенфика - Интер лучший игрок Алессандро Бастони WhoScored
Источник Sport.ua
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