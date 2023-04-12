ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Тухеля на матч Манчестер Сити – Бавария

Вчера «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов дома разгромил «Баварию» со счетом 3:0. Вашему вниманию самое интересное с послематчевых пресс-конференций главных тренеров команд – Пепа Гвардиолы и Томаса Тухеля: