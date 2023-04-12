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  4. ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Тухеля на матч Манчестер Сити – Бавария
Лига чемпионов
12 апреля 2023, 12:36 |
607
0

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Тухеля на матч Манчестер Сити – Бавария

Тренеры команд поделились впечатлениями

12 апреля 2023, 12:36 |
607
0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Тухеля на матч Манчестер Сити – Бавария
ФК Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Вчера «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов дома разгромил «Баварию» со счетом 3:0. Вашему вниманию самое интересное с послематчевых пресс-конференций главных тренеров команд – Пепа Гвардиолы и Томаса Тухеля:

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Пеп Гвардиола Томас Тухель Манчестер Сити Бавария Манчестер Сити - Бавария Лига чемпионов видео
Источник Sport.ua
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