Лига чемпионов12 апреля 2023, 12:36 |
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ВИДЕО. Реакция Гвардиолы и Тухеля на матч Манчестер Сити – Бавария
Тренеры команд поделились впечатлениями
12 апреля 2023, 12:36 |
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Вчера «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов дома разгромил «Баварию» со счетом 3:0. Вашему вниманию самое интересное с послематчевых пресс-конференций главных тренеров команд – Пепа Гвардиолы и Томаса Тухеля:
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