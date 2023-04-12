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Лига чемпионов
12 апреля 2023, 12:22 | Обновлено 12 апреля 2023, 12:24
311
0

Стефано ПИОЛИ: «Теперь попробуем преодолеть барьер 1/4 финала»

Наставник «Милана» – о противостоянии с «Наполи» в Лиге чемпионов

12 апреля 2023, 12:22 | Обновлено 12 апреля 2023, 12:24
311
0
Стефано ПИОЛИ: «Теперь попробуем преодолеть барьер 1/4 финала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

«У «Милана» фантастически успешная история в Лиге чемпионов. При этом мы несколько лет не могли пробиться в этот турнир. Завтрашний матч очень важен. Мы уже превзошли результат прошлого сезона, а теперь попробуем преодолеть барьер 1/4 финала. Понимаем, что «Наполи» очень силен. Но на данном этапе в турнире остались только сильные соперники. Мы должны отдать все силы без остатка, чтобы получить шанс пробиться дальше», - сказал Пиоли.

Матч «Милан» – «Наполи» состоится в среду, 12 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Стефано Пиоли Милан Наполи Лига чемпионов Милан - Наполи
Источник УЕФА
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