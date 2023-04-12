Рома продлила контракт с основным защитником

«Рома» достигла договоренности по новому контракту с основным центральным защитником Крисом Смоллингом. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Условия нового соглашения не называются. Нынешний контракт Смоллинга истекает в конце сезона. «Рома» рисковала потерять игрока свободным агентом: им интересовался ряд клубов, включая «Интер».

Смоллинг выступает за «Рому» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего защитника 3 гола и 1 ассист в 39 матчах за «Рому» во всех турнирах.