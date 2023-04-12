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  4. Рома продлила контракт с основным защитником
Италия
12 апреля 2023, 12:21 |
165
0

Рома продлила контракт с основным защитником

Крис Смоллинг останется в клубе

12 апреля 2023, 12:21 |
165
0
Рома продлила контракт с основным защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Смоллинг

«Рома» достигла договоренности по новому контракту с основным центральным защитником Крисом Смоллингом. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Условия нового соглашения не называются. Нынешний контракт Смоллинга истекает в конце сезона. «Рома» рисковала потерять игрока свободным агентом: им интересовался ряд клубов, включая «Интер».

Смоллинг выступает за «Рому» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего защитника 3 гола и 1 ассист в 39 матчах за «Рому» во всех турнирах.

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Источник Corriere dello Sport
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