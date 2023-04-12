Италия12 апреля 2023, 12:21 |
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Рома продлила контракт с основным защитником
Крис Смоллинг останется в клубе
12 апреля 2023, 12:21 |
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«Рома» достигла договоренности по новому контракту с основным центральным защитником Крисом Смоллингом. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Условия нового соглашения не называются. Нынешний контракт Смоллинга истекает в конце сезона. «Рома» рисковала потерять игрока свободным агентом: им интересовался ряд клубов, включая «Интер».
Смоллинг выступает за «Рому» с лета 2019 года. В нынешнем сезоне на счету 33-летнего защитника 3 гола и 1 ассист в 39 матчах за «Рому» во всех турнирах.
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