Интер нашел замену Шкриньяру в Роме

Контракт Милана Шкриньяра с «Интером» истекает в конце текущего сезона, 27-летний словацкий защитник продлевать соглашение отказался. «Нерадзурри» начали поиски замены для ключевого защитника.

Один из вариантов – защитник «Ромы» Крис Смоллинг. Его контракт также истекает в конце сезона и до сих пор не продлен. «Интер» готов предложить 33-летнему защитнику контракт на два года с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Смоллинга 3 гола в 25 матчах за «Рому» во всех турнирах.