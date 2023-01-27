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Италия
27 января 2023, 10:55 |
147
0

Интер нашел замену Шкриньяру в Роме

Крис Смоллинг может сменить клуб в конце сезона

27 января 2023, 10:55 |
147
0
Интер нашел замену Шкриньяру в Роме
Getty Images/Global Images Ukraine. Крис Смоллинг

Контракт Милана Шкриньяра с «Интером» истекает в конце текущего сезона, 27-летний словацкий защитник продлевать соглашение отказался. «Нерадзурри» начали поиски замены для ключевого защитника.

Один из вариантов – защитник «Ромы» Крис Смоллинг. Его контракт также истекает в конце сезона и до сих пор не продлен. «Интер» готов предложить 33-летнему защитнику контракт на два года с зарплатой в 3,5 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Смоллинга 3 гола в 25 матчах за «Рому» во всех турнирах.

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Милан Шкриньяр Интер Милан Рома Рим Крис Смоллинг трансферы Серии A
Источник La Gazzetta dello Sport
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