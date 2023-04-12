Энцо ФЕРНАНДЕС: «Мы уважаем, но не боимся Реал»

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Мы уважаем, но не боимся «Реал». Знаем, на что способна эта команда. Это большой матч. Постараемся сохранить ворота на замке с помощью наших защитников. Жду отличного матча.

Фрэнк Лэмпард рассказал нам историю о том, как он выиграл Лигу чемпионов в 2012 году, когда команда переживала трудные времена. Он замечательный тренер», - сказал Энцо Фернандес.

Матч «Реал» – «Челси» состоится в среду, 12 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.