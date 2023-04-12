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  4. Энцо ФЕРНАНДЕС: «Мы уважаем, но не боимся Реал»
Лига чемпионов
12 апреля 2023, 12:03 | Обновлено 12 апреля 2023, 12:13
161
2

Энцо ФЕРНАНДЕС: «Мы уважаем, но не боимся Реал»

Хавбек «Челси» – о противостоянии со «сливочными» в Лиге чемпионов

12 апреля 2023, 12:03 | Обновлено 12 апреля 2023, 12:13
161
2
Энцо ФЕРНАНДЕС: «Мы уважаем, но не боимся Реал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Мы уважаем, но не боимся «Реал». Знаем, на что способна эта команда. Это большой матч. Постараемся сохранить ворота на замке с помощью наших защитников. Жду отличного матча.

Фрэнк Лэмпард рассказал нам историю о том, как он выиграл Лигу чемпионов в 2012 году, когда команда переживала трудные времена. Он замечательный тренер», - сказал Энцо Фернандес.

Матч «Реал» – «Челси» состоится в среду, 12 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Энцо Фернандес Реал Мадрид Челси Лига чемпионов Реал - Челси
Источник УЕФА
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Луганчанин
Чудовий гравець - так. А тренер м'яко кажучи зовсім не чудовий. Ротаня більше нагадує. Але буде видно.
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Gambie
Пока в Челси есть Мудрик им ничего не страшно .Это сливочные просыпаются и смотрят состав и думают не дай бог будет Мудрик 
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