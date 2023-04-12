Ман Сити продолжает переписывать историю английских клубов в ЛЧ

Во вторник, 11 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Баварию» со счетом 3:0.

Эта победа позволила «Сити» довести свою серию домашних матчей в Лиге чемпионов без неудач до 25-ти – 23 победы, 2 ничьи.

Это рекордный показатель для английских клубов. Общая разница голов в этих матчах – 81:19 в пользу «горожан».

Напомним, ответная дуэль между «Баварией» и «Ман Сити» состоится в Мюнхене 19 апреля.