Лига чемпионов12 апреля 2023, 11:52 | Обновлено 12 апреля 2023, 11:54
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Ман Сити продолжает переписывать историю английских клубов в ЛЧ
«Горожане» обновили рекорд
12 апреля 2023, 11:52 | Обновлено 12 апреля 2023, 11:54
982
0
Во вторник, 11 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Баварию» со счетом 3:0.
Эта победа позволила «Сити» довести свою серию домашних матчей в Лиге чемпионов без неудач до 25-ти – 23 победы, 2 ничьи.
Это рекордный показатель для английских клубов. Общая разница голов в этих матчах – 81:19 в пользу «горожан».
Напомним, ответная дуэль между «Баварией» и «Ман Сити» состоится в Мюнхене 19 апреля.
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