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Лига чемпионов
12 апреля 2023, 11:52 | Обновлено 12 апреля 2023, 11:54
982
0

Ман Сити продолжает переписывать историю английских клубов в ЛЧ

«Горожане» обновили рекорд

12 апреля 2023, 11:52 | Обновлено 12 апреля 2023, 11:54
982
0
Ман Сити продолжает переписывать историю английских клубов в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 11 апреля, в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Баварию» со счетом 3:0.

Эта победа позволила «Сити» довести свою серию домашних матчей в Лиге чемпионов без неудач до 25-ти – 23 победы, 2 ничьи.

Это рекордный показатель для английских клубов. Общая разница голов в этих матчах – 81:19 в пользу «горожан».

Напомним, ответная дуэль между «Баварией» и «Ман Сити» состоится в Мюнхене 19 апреля.

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Источник Opta
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