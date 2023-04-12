Сергей ДИРЯВКА: «Один в один Ярмолюк может любого обыграть»
Специалист дал оценку украинцу из АПЛ
Главный тренер клуба «Горняк-Спорт» Сергей Дирявка, который ранее работал в тренерском штабе «Днепра-1», высказал свое мнение о хавбеке «Брентфорда» Егоре Ярмолюке.
«Ярмолюк – это актив «Днепра». В Англию он уехал совсем в юном возрасте ‒ в большей степени из-за того, чтобы в Украине другие клубы его не переманили. Что сказать – парень с огромным потенциалом. Я не видел, чтобы человек в 14 лет работал с командой мастеров и не выпадал.
«Физические данные у Ярмолюка просто феноменальные. В плане интенсивности, рывков, средней дистанционной скорости он был в Днепре одним из лучших. Еще одно хорошее качество Ярмолюка – дриблинг. Один в один он может любого обыграть», - сказал Дирявка.
Отметим, что 19-летний Ярмолюк перешел из «Днепра-1» в «Брентфорд» на старте текущего сезона за 1,5 миллиона евро. Футболист за первую команду провел один матч в 1/16 Кубка лиги против «Джиллингема» (1:1, по пен. 5:6), выйдя на замену на 72-й минуте. Игровую практику Ярмолюк пока получает во второй команде «шмелей».
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