Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Ярмолюк вернулся к тренировкам после травмы
Англия
06 апреля 2023, 17:20 | Обновлено 06 апреля 2023, 17:22
414
0

ФОТО. Ярмолюк вернулся к тренировкам после травмы

Егор пропустил больше месяца

06 апреля 2023, 17:20 | Обновлено 06 апреля 2023, 17:22
414
0
ФОТО. Ярмолюк вернулся к тренировкам после травмы
Instagram. Егор Ярмолюк

19-летний украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вернулся к тренировкам после травмы, начав работу с мячом в поле.

«Рад вернуться на поле», – написал Ярмолюк в инстаграме.

Из-за травмы Ярмолюк не смог помочь юношеской сборной Украины (U-19) в матчах элит-раунда квалификации на Евро-2023.

За взрослую команду «Брентфорда» в АПЛ Ярмолюк еще не дебютировал, на счету 18 минут во встрече Кубка английской лиги.

По теме:
Аргентина впервые за 6 лет возглавила рейтинг ФИФА
Рейтинг ФИФА. Минус четыре позиции для сборной Украины
Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
товарищеские матчи сборная Украины по футболу Брентфорд Егор Ярмолюк
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В руководстве Барселоны отреагировали на домашнее поражение от Реала
Футбол | 06 апреля 2023, 04:19 0
В руководстве Барселоны отреагировали на домашнее поражение от Реала
В руководстве Барселоны отреагировали на домашнее поражение от Реала

Йорди Кройф – о фиаско в принципиальном противостоянии

Украина U-19 потерпела разгромное поражение от Швеции на старте отбора Евро
Футбол | 05 апреля 2023, 21:25 2
Украина U-19 потерпела разгромное поражение от Швеции на старте отбора Евро
Украина U-19 потерпела разгромное поражение от Швеции на старте отбора Евро

Подопечные Валерия Паламарчука проиграли со счетом 0:5

ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
Бокс | 06.04.2023, 11:17
ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
Габриэл ЖЕЗУС: «Зинченко – король шуток, но он хочет меня убить»
Футбол | 06.04.2023, 16:13
Габриэл ЖЕЗУС: «Зинченко – король шуток, но он хочет меня убить»
Габриэл ЖЕЗУС: «Зинченко – король шуток, но он хочет меня убить»
Ига СВЕНТЕК: «После Второй мировой войны немецких игроков не допускали»
Теннис | 06.04.2023, 13:05
Ига СВЕНТЕК: «После Второй мировой войны немецких игроков не допускали»
Ига СВЕНТЕК: «После Второй мировой войны немецких игроков не допускали»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
05.04.2023, 11:25 2
Бокс
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
05.04.2023, 02:23 5
Футбол
Известный украинский вратарь болен раком
Известный украинский вратарь болен раком
05.04.2023, 14:04 6
Футбол
Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси
Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси
06.04.2023, 02:36 7
Футбол
ВИДЕО. Невероятный рывок в 38 лет. Роналду оформил дубль за Аль-Наср
ВИДЕО. Невероятный рывок в 38 лет. Роналду оформил дубль за Аль-Наср
04.04.2023, 23:38 8
Футбол
«Угроза окружения и потери». Зеленский назвал условия отхода ВСУ из Бахмута
«Угроза окружения и потери». Зеленский назвал условия отхода ВСУ из Бахмута
05.04.2023, 16:28 3
Война
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
05.04.2023, 21:05 9
Футбол
Ястремская уступила теннисистке из третьей сотни на турнире в Колумбии
Ястремская уступила теннисистке из третьей сотни на турнире в Колумбии
04.04.2023, 20:45 16
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности