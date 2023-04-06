Англия06 апреля 2023, 17:20 | Обновлено 06 апреля 2023, 17:22
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ФОТО. Ярмолюк вернулся к тренировкам после травмы
Егор пропустил больше месяца
06 апреля 2023, 17:20 | Обновлено 06 апреля 2023, 17:22
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19-летний украинский полузащитник «Брентфорда» Егор Ярмолюк вернулся к тренировкам после травмы, начав работу с мячом в поле.
«Рад вернуться на поле», – написал Ярмолюк в инстаграме.
Из-за травмы Ярмолюк не смог помочь юношеской сборной Украины (U-19) в матчах элит-раунда квалификации на Евро-2023.
За взрослую команду «Брентфорда» в АПЛ Ярмолюк еще не дебютировал, на счету 18 минут во встрече Кубка английской лиги.
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