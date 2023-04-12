Давид АЛАБА: «Матч с Челси – особенный»
Защитник «Реала» – о противостоянии в четвертьфинале Лиги чемпионов
Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против лондонского «Челси».
«Реал» фаворит в большинстве случаев, но мы об этом не думаем. Наша задача - выйти в полуфинал. Завтра мы должны постараться добиться успеха.
Успех в этом противостоянии будет зависеть от многих факторов. Это особенный матч, у Лиги чемпионов большая история. Мы сосредоточены и хотим достичь своей цели», - сказал Алаба.
Матч «Реал» – «Челси» состоится в среду, 12 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.
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