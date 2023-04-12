Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Стыдно так отдавать игру»

Защитник немецкой «Баварии» Маттейс де Лигт прокомментировал выездное поражение от английского «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Счет 3:0, но у них были шансы забить 4 и 5 мячи. Я думаю, что мы упустили игру. У «Сити» был большой шанс в первом тайме, но у нас тоже был момент благодаря Мусиале. Стыдно так отдавать игру», - сказал де Лигт.

Ответная встреча состоится 19 апреля в Мюнхене.