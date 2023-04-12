Лига чемпионов12 апреля 2023, 10:38 | Обновлено 12 апреля 2023, 11:32
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Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Стыдно так отдавать игру»
Защитник «Баварии» – о разгромном поражении от «Манчестер Сити»
12 апреля 2023, 10:38 | Обновлено 12 апреля 2023, 11:32
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Защитник немецкой «Баварии» Маттейс де Лигт прокомментировал выездное поражение от английского «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Счет 3:0, но у них были шансы забить 4 и 5 мячи. Я думаю, что мы упустили игру. У «Сити» был большой шанс в первом тайме, но у нас тоже был момент благодаря Мусиале. Стыдно так отдавать игру», - сказал де Лигт.
Ответная встреча состоится 19 апреля в Мюнхене.
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