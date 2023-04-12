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  4. Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Стыдно так отдавать игру»
Лига чемпионов
12 апреля 2023, 10:38 | Обновлено 12 апреля 2023, 11:32
803
1

Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Стыдно так отдавать игру»

Защитник «Баварии» – о разгромном поражении от «Манчестер Сити»

12 апреля 2023, 10:38 | Обновлено 12 апреля 2023, 11:32
803
1
Маттейс ДЕ ЛИГТ: «Стыдно так отдавать игру»
Getty Images/Global Images Ukraine. Маттейс де Лигт

Защитник немецкой «Баварии» Маттейс де Лигт прокомментировал выездное поражение от английского «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Счет 3:0, но у них были шансы забить 4 и 5 мячи. Я думаю, что мы упустили игру. У «Сити» был большой шанс в первом тайме, но у нас тоже был момент благодаря Мусиале. Стыдно так отдавать игру», - сказал де Лигт.

Ответная встреча состоится 19 апреля в Мюнхене.

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Маттейс де Лигт Бавария Манчестер Сити Манчестер Сити - Бавария Лига чемпионов
Источник Bayern & Germany
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rozalievka
Что тут стыдного? МС сильниее на 10 голов...
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