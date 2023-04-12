Лига чемпионов12 апреля 2023, 09:38 | Обновлено 12 апреля 2023, 09:43
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Защитник Наполи: «Уровень Лиги чемпионов очень высок, но мы готовы»
Джованни Ди Лоренцо – о предстоящем матче против «Милана»
12 апреля 2023, 09:38 | Обновлено 12 апреля 2023, 09:43
98
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Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана».
«Это важный матч для меня и для каждого. Надо получить от него удовольствие. Мы проделали хорошую работу и готовы к этой игре.
Это будет тяжелый матч против великолепной команды. Уровень Лиги чемпионов очень высок, но мы готовы», - сказал Ди Лоренцо.
Матч «Милан» – «Наполи» состоится в среду, 12 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.
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