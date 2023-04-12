Защитник Наполи: «Уровень Лиги чемпионов очень высок, но мы готовы»

Защитник «Наполи» Джованни Ди Лоренцо поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана».

«Это важный матч для меня и для каждого. Надо получить от него удовольствие. Мы проделали хорошую работу и готовы к этой игре.

Это будет тяжелый матч против великолепной команды. Уровень Лиги чемпионов очень высок, но мы готовы», - сказал Ди Лоренцо.

Матч «Милан» – «Наполи» состоится в среду, 12 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.