Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Необходимо перенести свои желание и энтузиазм на поле»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана».

«Надеюсь, помимо этого, у нас впереди будет еще много важных матчей. Мы переживаем хороший этап в своих карьерах, игроки и я сам. Необходимо перенести свои желание и энтузиазм на поле. Это турнир чемпионов, а чемпионы себя не жалеют, чемпионы находят нужные силы. Я знаю свою команду, и она сделает все, чтобы превзойти «Милан», - сказал Спаллетти.

Матч «Милан» – «Наполи» состоится в среду, 12 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.