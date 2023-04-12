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Лига чемпионов
12 апреля 2023, 09:19 | Обновлено 12 апреля 2023, 09:23
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0

Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Необходимо перенести свои желание и энтузиазм на поле»

Наставник «Наполи» – о предстоящем матче с «Миланом» в Лиге чемпионов

12 апреля 2023, 09:19 | Обновлено 12 апреля 2023, 09:23
125
0
Лучано СПАЛЛЕТТИ: «Необходимо перенести свои желание и энтузиазм на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Милана».

«Надеюсь, помимо этого, у нас впереди будет еще много важных матчей. Мы переживаем хороший этап в своих карьерах, игроки и я сам. Необходимо перенести свои желание и энтузиазм на поле. Это турнир чемпионов, а чемпионы себя не жалеют, чемпионы находят нужные силы. Я знаю свою команду, и она сделает все, чтобы превзойти «Милан», - сказал Спаллетти.

Матч «Милан» – «Наполи» состоится в среду, 12 апреля. Начало в 22:00 по Киеву.

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Лучано Спаллетти Наполи Милан - Наполи Милан Лига чемпионов
Источник УЕФА
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