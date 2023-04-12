Генрих МХИТАРЯН: «Это был один из лучших наших матчей в этом сезоне»

Полузащитник миланского «Интера» Генрих Мхитарян прокомментировал победу над «Бенфикой» (2:0) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Это был один из лучших наших матчей в этом сезоне. Мы доминировали на каждом участке поля и помогали друг другу. Это принесло плоды. Спасибо Брозовичу и Барелле. Без них пришлось бы труднее. Они – голова этой команды. Они двигают нас вперед», – заявил Мхитаряна.

Напомним, ответная встреча «Интера» и «Бенфики» состоится в Италии 19 апреля, начало – в 22:00 по киевскому времени.