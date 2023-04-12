Ромелу ЛУКАКУ: «Прекрасный результат»

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку дал оценку победе команды над «Бенфикой» (2:0) в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов. Бельгиец на 82-й минуте реализовал 11-метровый и установил окончательный результат поединка.

«Мы сыграли умно, были шансы забить еще. Но 2:0 против такой сильной команды – прекрасный результат.

Пенальти? Это исключительно концентрация. Я никогда никого не слушаю перед 11-метровыми, даже партнеров», – заявил Лукаку.