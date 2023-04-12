Лига чемпионов12 апреля 2023, 07:53 | Обновлено 12 апреля 2023, 07:55
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Томас ТУХЕЛЬ: «Как бы странно это ни звучало, это было очень весело»
Немецкий тренер – о фиаско «Баварии» в матче с «Манчестер Сити»
12 апреля 2023, 07:53 | Обновлено 12 апреля 2023, 07:55
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Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился эмоциями от поражения подопечных от «Манчестер Сити» (0:3) в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов.
«Я считаю, что мы заслужили по крайней мере один гол. Я бы вернул один-два гола, которые забили нам, потому что это слишком много. Думаю, нашим игрокам чуть-чуть не хватило уверенности и формы.
Конечно, результат для нас горький. Сегодня я немного влюбился в свою команду, в то, как они играли. Как бы странно это ни звучало, это было очень весело», – признался Тухель.
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Комментарии 1
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какойто бред от тухеля. И надо было Нагельсмана увольнять чтоб так сыграть?
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