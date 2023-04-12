Томас ТУХЕЛЬ: «Как бы странно это ни звучало, это было очень весело»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился эмоциями от поражения подопечных от «Манчестер Сити» (0:3) в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Я считаю, что мы заслужили по крайней мере один гол. Я бы вернул один-два гола, которые забили нам, потому что это слишком много. Думаю, нашим игрокам чуть-чуть не хватило уверенности и формы.

Конечно, результат для нас горький. Сегодня я немного влюбился в свою команду, в то, как они играли. Как бы странно это ни звучало, это было очень весело», – признался Тухель.