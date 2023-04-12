Бавария пережила с Ман Сити позабытые эмоции 8-летней давности

Во вторник, 11 апреля, в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» на выезде потерпела крупное поражение от «Манчестер Сити» – 0:3.

В весенней стадии чемпионского турнира «Бавария» в последний раз проигрывала с таким же счетом в мае 2015 года. Тогда она в полуфинале встречалась с «Барселоной».

Кроме того, «горожане» Манчестера нанесли «Баварии» самое крупное поражение в Лиге чемпионо, начиная с сентября 2017 года. Тогда с аналогичным результатом мюнхенцы проиграли «ПСЖ» в групповом турнире.

Ответный поединок четвертьфинала Лиги Чемпионов «Бавария» и «Манчестер Сити» проведут в Мюнхене 19 апреля.