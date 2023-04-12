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Лига чемпионов
12 апреля 2023, 07:14 | Обновлено 12 апреля 2023, 07:16
2247
1

Бавария пережила с Ман Сити позабытые эмоции 8-летней давности

«Горожане» разгромили мюнхенцев

12 апреля 2023, 07:14 | Обновлено 12 апреля 2023, 07:16
2247
1
Бавария пережила с Ман Сити позабытые эмоции 8-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 11 апреля, в первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» на выезде потерпела крупное поражение от «Манчестер Сити» – 0:3.

В весенней стадии чемпионского турнира «Бавария» в последний раз проигрывала с таким же счетом в мае 2015 года. Тогда она в полуфинале встречалась с «Барселоной».

Кроме того, «горожане» Манчестера нанесли «Баварии» самое крупное поражение в Лиге чемпионо, начиная с сентября 2017 года. Тогда с аналогичным результатом мюнхенцы проиграли «ПСЖ» в групповом турнире.

Ответный поединок четвертьфинала Лиги Чемпионов «Бавария» и «Манчестер Сити» проведут в Мюнхене 19 апреля.

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Лига чемпионов Манчестер Сити - Бавария Бавария Манчестер Сити
Источник УЕФА
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Am
Цікаво чи менеджмент баварії випише собі премії в цьому році?
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