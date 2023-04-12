Рогер ШМИДТ: «Так сложился матч. Это часть футбола. Порой мы проигрываем»

Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт прокомментировал домашнее поражение от «Интера» (0:2) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«По горячим следам, они сыграли лучше нас. Забили два гола при малом количестве возможностей. Мы создали столько же моментов, но не забили. Так сложился матч. Это часть футбола. Порой мы проигрываем».

Полузащитник «Бенфики» Фредрик Эурснес:

«Это был равный матч. У нас были моменты. У Интера хорошая команда. Они тоже создавали моменты и забили два мяча. Нужно верить, что сможем изменить ход противостояния и забить три гола в Италии. Нужно сделать все возможное для этого. У нас крепкий командный дух. Мы играем против хороших команд, но нужно верить в себя».

Защитник «Бенфики» Антониу Силва:

«Мы заслужили большего. У нас были моменты. Справедливым результатом стала бы ничья. Но это лишь первая половина противостояния. Будем Бенфикой. Сыграем в свою игру в ответном матче. Поражение 0:2 никак не скажется на наших амбициях.

Несправедливый результат. Первый тайм был равным, а на ход второго повлияли забитые голы. Они забили два одинаковых мяча. Мы были готовы к тому, что крайние защитники прибегут на дальнюю штангу, но у Интера тоже мастеровитые игроки».