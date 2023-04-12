Гол плюс пас. Холанд получил 8.1, но один игрок Ман Сити – еще выше

11 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» (3:0).

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Норвежский форвард хозяев поля Эрлинг Холанд, имеющий в матче гол плюс пас, получил оценку 8.1, но один игрок Ман Сити оценен еще выше.

Веб-портал WhoScored оценил игру Бернарду Силвы оценкой 8.8, и это самая высокая отметка в матче.

Тем не менее, технические наблюдатели УЕФА вручили приз лучшего игрока матча опорному хавбеку хозяев поля Джону Стоунзу.

Оценки WhoScored за матч Манчестер Сити – Бавария – 3:0