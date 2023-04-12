Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гол плюс пас. Холанд получил 8.1, но один игрок Ман Сити – еще выше
Лига чемпионов
12 апреля 2023, 04:30 | Обновлено 12 апреля 2023, 05:16
352
0

Гол плюс пас. Холанд получил 8.1, но один игрок Ман Сити – еще выше

Веб-портал WhoScored оценил игру Бернарду Силва оценкой 8.8

12 апреля 2023, 04:30 | Обновлено 12 апреля 2023, 05:16
352
0
Гол плюс пас. Холанд получил 8.1, но один игрок Ман Сити – еще выше
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва и Эрлинг Холанд

11 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» (3:0).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Норвежский форвард хозяев поля Эрлинг Холанд, имеющий в матче гол плюс пас, получил оценку 8.1, но один игрок Ман Сити оценен еще выше.

Веб-портал WhoScored оценил игру Бернарду Силвы оценкой 8.8, и это самая высокая отметка в матче.

Тем не менее, технические наблюдатели УЕФА вручили приз лучшего игрока матча опорному хавбеку хозяев поля Джону Стоунзу.

Оценки WhoScored за матч Манчестер Сити – Бавария – 3:0

По теме:
Рогер ШМИДТ: «Так сложился матч. Это часть футбола. Порой мы проигрываем».
Симоне ИНДЗАГИ: «Отличный матч против сильной команды на чужом стадионе»
Определен лучший игрок матча Лиги чемпионов между Бенфикой и Интером
Бавария Манчестер Сити лучший игрок Лига чемпионов Манчестер Сити - Бавария Бернарду Силва Эрлинг Холанд WhoScored
Источник WhoScored
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Цыганков поддержал партнера, которого захейтили после игры с Барсой
Футбол | 11 апреля 2023, 19:22 2
ФОТО. Цыганков поддержал партнера, которого захейтили после игры с Барсой
ФОТО. Цыганков поддержал партнера, которого захейтили после игры с Барсой

Украинский футболист «Жироны» опубликовал сториз в своем Instagram

Источник: Бойко покинет Динамо, у клуба есть ему замена
Футбол | 11 апреля 2023, 18:31 7
Источник: Бойко покинет Динамо, у клуба есть ему замена
Источник: Бойко покинет Динамо, у клуба есть ему замена

Клуб не намерен продлевать соглашение с голкипером-старожилом

Украинский велогонщик погиб, защищая Украину под Бахмутом
Другие виды | 11.04.2023, 20:23
Украинский велогонщик погиб, защищая Украину под Бахмутом
Украинский велогонщик погиб, защищая Украину под Бахмутом
«Такое только в боксе возможно». Джойс недоволен ситуацией с боем с Усиком
Бокс | 11.04.2023, 08:28
«Такое только в боксе возможно». Джойс недоволен ситуацией с боем с Усиком
«Такое только в боксе возможно». Джойс недоволен ситуацией с боем с Усиком
ТУХЕЛЬ: «Мы играли лучше Ман Сити. Но наказание было для нас жестоким»
Футбол | 12.04.2023, 02:05
ТУХЕЛЬ: «Мы играли лучше Ман Сити. Но наказание было для нас жестоким»
ТУХЕЛЬ: «Мы играли лучше Ман Сити. Но наказание было для нас жестоким»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
Журналист: сборную Украины по баскетболу возглавит Степановский
10.04.2023, 20:01 6
Баскетбол
Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву
Назван клуб из Европы, который предлагал сотрудничество Реброву
10.04.2023, 10:40 5
Футбол
Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина
Луческу не будет вместе c Динамо в ближайших матчах. Известна причина
10.04.2023, 12:07 18
Футбол
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
Сборная Украины уверенно обыграла Северную Македонию и вышла на ЧМ-2023
11.04.2023, 19:36 12
Другие виды
Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург
Титаны – в четвертьфинале. Прометей в Риге переиграл Гамбург
11.04.2023, 20:56 6
Баскетбол
С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны
С моментом Цыганкова. Жирона отобрала очки у Барселоны
10.04.2023, 23:57 12
Футбол
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
Экс-защитник сборной Англии: «Я не могу прекратить думать о Зинченко»
10.04.2023, 18:25 20
Футбол
Возвращение Свитолиной, борьба за права украинок и проблемы в Хьюстоне
Возвращение Свитолиной, борьба за права украинок и проблемы в Хьюстоне
10.04.2023, 09:10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности