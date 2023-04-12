Высокий уровень владения мячом. Назван лучший в матче Ман Сити и Баварии

11 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» (3:0).

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Технические наблюдатели УЕФА вручили приз лучшего игрока матча опорному хавбеку хозяев поля Джону Стоунзу.

Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА:

«Стоунз продемонстрировал превосходный уровень владения мячом и выдающееся тактическое понимание гибридной роли как центрального, так и опорного хавбека, принимая верные позиционные решения и в момент контроля мяча, и без него».