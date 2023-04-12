Высокий уровень владения мячом. Назван лучший в матче Ман Сити и Баварии
Технические наблюдатели УЕФА вручили приз опорному хавбеку Джону Стоунзу
11 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» (3:0).
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Технические наблюдатели УЕФА вручили приз лучшего игрока матча опорному хавбеку хозяев поля Джону Стоунзу.
Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА:
«Стоунз продемонстрировал превосходный уровень владения мячом и выдающееся тактическое понимание гибридной роли как центрального, так и опорного хавбека, принимая верные позиционные решения и в момент контроля мяча, и без него».
John Stones in the hybrid role ✅#UCL pic.twitter.com/PJMYYnwKMt— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 11, 2023
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