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Лига чемпионов
12 апреля 2023, 00:47 | Обновлено 12 апреля 2023, 01:03
343
0

Высокий уровень владения мячом. Назван лучший в матче Ман Сити и Баварии

Технические наблюдатели УЕФА вручили приз опорному хавбеку Джону Стоунзу

12 апреля 2023, 00:47 | Обновлено 12 апреля 2023, 01:03
343
0
Высокий уровень владения мячом. Назван лучший в матче Ман Сити и Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Джон Стоунз

11 апреля в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил «Баварию» (3:0).

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Технические наблюдатели УЕФА вручили приз лучшего игрока матча опорному хавбеку хозяев поля Джону Стоунзу.

Вердикт группы технических наблюдателей УЕФА:

«Стоунз продемонстрировал превосходный уровень владения мячом и выдающееся тактическое понимание гибридной роли как центрального, так и опорного хавбека, принимая верные позиционные решения и в момент контроля мяча, и без него».

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Источник УЕФА
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