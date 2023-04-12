СТОУНЗ: «Тренер не ставил бы на разные позиции, если бы не верил в меня»

Опорный хавбек «Ман Сити» Джон Стоунз прокомментировал победу над «Баварией» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Чувствовали себя комфортно на протяжении всего матча, даже к 70-й минуте и после. Оставались спокойны и доверяли выбранному плану.

Я учусь играть на других позициях. Это происходит не естественным образом. Я постоянно тренируюсь. Стараюсь выражать себя, когда получаю мяч. Тренер не ставил бы меня на разные позиции, если бы не верил в меня».

Джон Стоунз стал обладателем награды лучшему игроку матча против «Баварии».

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола и Джон Стоунз