Йозуа КИММИХ: «Очень больно. Первые 60 минут были очень хороши»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«После поражения 0:3 это прозвучит глупо, но сегодня мы видели, что играть с Ман Сити на равных и побеждать реально. Я верю в себя и в свою команду. Мы способны что-то изменить в ответном матче.

Очень больно. Первые 60 минут были очень хороши. Мы стали допускать ошибки после второго гола и при этом упустили много голевых моментов. Слишком тяжелый вечер».

Защитник «Баварии» Маттейс де Лихт:

«У Ман Сити был хороший шанс в начале матча, Джамал тоже упустил хорошую возможность. Обидно, что мы так отдали матч. Но Ман Сити сегодня играл намного лучше».