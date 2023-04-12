Полузащитник «Ман Сити» Родри прокомментировал победу над «Баварией» (3:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов:

«Мы прекрасно сыграли и добились превосходного результата. Считаю, что сегодня игра в обороне стала залогом успеха.

Мы блестяще играли в защите и понимали, как можно их наказать. Первый гол в Лиге чемпионов – особенный момент для меня».

Победитель ЛЧ-2008 в составе Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд сказал:

«Сегодня Ман Сити контролировал ситуацию, чего я прежде не видел на этом этапе турнира.

Настолько убедителен Ман Сити был против очень хорошей команды. То, как он контролировал ход этой игры, было очень впечатляюще, причем как с мячом, так и без мяча».

ГОЛ! 1:0. Родри, 28 мин.